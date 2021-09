U Sloveniji manje novih slučajeva, epidemiologe brine broj umrlih

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1.037 novih zaraza virusom korona te devet smrtnih slučajeva, ali dok broj oboljelih više ne raste kako se predviđalo, zabrinjavajući je rast broja umrlih, navode epidemiolozi koji još ne najavljuju vrhunac četvrtog talasa epidemije.

U poređenju sa stanjem prije sedam dana, kad je zabilježeno 1.308 zaraza, stanje je bolje, a i u cijeloj prošloj sedmici došlo je do pada broja zaraženih u odnosu na nekoliko uzastopnih sedmica ranije, kad se predviđalo da će se do kraja ovog mjeseca bilježiti i do dvije hiljade novih slučajeva.

Sa druge strane, epidemiolozi iznose da je epidemiološka situacija i dalje vrlo ozbiljna. O tome svjedoči i podatak da je zbog visoke incidencije od prošle sedmice Slovenija na "tamnocrvenoj" listi prema kriterijumima Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), kao jedina u EU, ali visoko kotira i na američkoj listi visoko rizičnih zemalja s obzirom na tok pandemije.

Prošle sedmice od posljedica kovida 19 umrlo je oko 50 ljudi, a broj pacijenata kojima treba hospitalizacija i dalje se povećava. Bolnice zbog toga preraspoređuju potreban medicinski kadar na kovid odjele, pa se redovi čekanja na operativne zahvate povećavaju.

U Ljubljani, na odjelu za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC), boje se da će i ove godine predviđene programe morati smanjiti za 20 do 30 posto, kako se dogodilo i lani, prenosi Slovenska televizija.

I dalje visok postotak pozitivnih testova

Postotak pozitivnih testova na virus korona i dalje je vrlo visok, u zadnja 24 sata iznosio je 21,7 posto. U bolnicama je 419 kovid pacijenata, od čega 105 na intenzivnim odjelima. Sedmodnevni prosjek potvrđenih infekcija trenutno je 839, dok 14-dnevna incidencija iznosi 619 zaraza na sto hiljada stanovnika. Aktivnih slučajeva zaraze je 13.124, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Najmlađi hospitalizovani pacijent ima 18 godina, a najmlađi pacijent na intenzivnoj njezi 27 godina, objavila je Vlada.

Prema službenim podacima, u Sloveniji je jednom dozom vakcine protiv kovida- 19 vakcinisano 53 posto stanovništva, a sa svim dozama vakcinama 47 posto.

Među starijima od 18 godina, 63 posto ljudi vakcinisalo se jednom dozom, a 56 posto svim potrebnim dozama. Među starijima od 50 godina 74 posto je vakcinisano prvom dozom, a 68 posto svim dozama.

(Index.hr)