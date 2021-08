U Sloveniji najviše zaraženih u protekla dva mjeseca

LJUBLJANA - U protekla 24 sata u Sloveniji je zabilježeno 216 novih slučajeva infekcije virusom korona, uz visok postotak pozitivnih među testiranima i ovo je najveći broj novozaraženih nakon 8. juna kada su bila 254 slučaja.

Testirano je 1.848 ljudi, a udio pozitivnih među testiranima iznosio je 11,7 odsto, što je najviše u protekla dva i po mjeseca, prenosi agencija Hina.

Na bolničkom liječenju se trenutno nalazi 36 pacijenata oboljelih od kovida, pet više nego dan ranije, a sedam pacijenata je na intenzivnoj njezi.

Nijedan pacijent nije preminuo u protekla 24 sata, te broj ukupno preminulih od početka epidemije ostaje 4.433, objavilo je Ministarstvo zdravlja.

Udio vakcinisanih građana od 39,5 odsto je daleko od 65 do 70 odsto, koliko bi vlada željela da postigne do jeseni, a velike su dileme oko odvijanja nastave u školama i na fakultetima s obzirom na to da je barem jednu dozu vakcine primilo oko 15.000 djece uzrasta od 12 do 18 godina, što je samo dva odsto tog uzrasta.

Infektolog Bojana Beović rekla je da je Vladi preporučeno da za učenike važi pravilo PCT (oni koji su preležali virus, vakcinisani i testirani na virus) za ulazak u razrede od početka sljedećeg mjeseca, pravilo koje je već prihvaćeno za studente, ali odluka Vlade još uvijek nije stigla.

Toj preporuci se, kako prenose slovenački mediji, protive direktori škola i sindikat, jer smatraju da bi ta mjera bila pretjerana i nesprovodiva, a postavljaju se i pitanja ko bi organizovao i plaćao testiranja učenika i nastavnika, ukoliko bi se ovo pravilo prihvatilo.