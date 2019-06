U Sloveniji padao grad veličine narandže

LJUBLJANA - Nevrijeme praćeno gradom veličine narandže, pogodilo je južne dijelove Slovenije, pričinivši znatnu štetu.

Slovenački Nacionalni centar za vanredne situacije saopštio da je znatna šteta pričinjena u Kočevju i Črnomelju, kao i u Ribnici i Sodražici.

Huge supercell brought giant hail to south Slovenia yesterday. Hail was captured by Marko Korosec (https://t.co/dZLEcHcfCb). This huge storm is also visible on our radar composite: https://t.co/paJ2kE2YGH - white core indicates the occurrence of hails. pic.twitter.com/Xbli1vhKnh