U Smederevu proglašena vanredna situacija

SMEDEREVO - U Smederevu je danas proglašena vanredna situacija, nakon sjednice gradskog kriznog štaba i na preporuku epidemiologa iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Prema riječima gradonačelnice Jasne Avramović to podrazumijeva i zabranu okupljanja više od pet lica na otvorenom i zatvorenom prostoru, uz obavezu nošenja zaštitnih maski, kao i rad kafića i restorana do 21 sat, a ugostiteljskih objekata sa baštama do 23 sata, prenosi "RTS".

Prema posljednjim podacima, u Smederevu je od početka epidemije, registrovan ukupno 291 pozitivan slučaj.

U smederevskoj Opštoj bolnici "Sveti Luka", smešteno je 175 pacijenata, virus je potvrđen kod njih 70, a na respiratorima se nalazi 12 osoba.

Većina pacijenata je iz drugih gradova.