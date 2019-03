U Splitu zapaljena lutka s likom Milorada Pupovca

Komentari: 3

DrzavniPosao

Nije to nikakav problem sto hrvati spaljuju lutku sa likom Pupovca,da hrvati mrze nas Srbe dokazali su u Sargovcu,Jasenovcu,Staroj Gradisci,Oluji,Bljesku ali pravi je problem je to sto Dodik i SNSD-a zele da hrvatima daju dio teritorije Republike Srpske da bi hrvati imali svoj treci entitet u BiH e to je saradnja sa ustasama i to je izdaja a svi znamo kako se izdaja kaznjava?