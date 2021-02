U Srbiji 3.210 novih slučajeva zaraze, preminulo 15 osoba

BEOGRAD - U Srbiji je u posljednja 24 časa otkriveno još 3.210 novih slučajeva zaraze korona virusom, a preminulo je 15 osoba.

Na bolničkom liječenju širom Srbije trenutno se nalazi 3.912 pacijenata, od kojih je 160 na respiratorima.

U posljednja 24 sata testirano je 12.561 osoba.

Od početka epidemije u Srbiji je testirano 2.930.139 osoba, a potvrđeno je 456.450‬ slučajeva zaraze.

Ukupno je preminulo 4.429 osoba, a procenat smrtnosti je 0,97 odsto.

Do sada je u Srbiji protiv korona virusa vakcinisano 1.423.776 građana, a čak 511.242 primilo je obje doze.

Podsjetimo, član Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević je rekla da nije dovoljno što su mjere određene samo za vikend, već da su one samo opomena.

"Ovo je opomena svim nama - virus je tu, još je ispred nas, čim dozvoljavamo da se ovoliko prenosi", istakla je ona za televiziju Prva.

Na TV Prva gostovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je izrazio svoje iznenađenje odlukom evropskih lidera da uvedu kovid-pasoše.

"Šokiran sam ovim kovid-pasošima koji Evropa uvodi, ali to će biti pravilo i za nas. Ja sam šokiran tom idejom evropskih lidera, jer je to nešto što gazi najveću evropsku vrednost - slobodu kretanja i slobodu izbora", naveo je on.

Osim toga, dodao je i da su se svi članovi Predsjedništva vakcinisali, a da premijerka Ana Brnabić nije baš lako podnijela vakcinu.

"Imala je nekoliko dana temperaturu", zaključio je predsjednik.

(B92)