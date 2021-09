U Srbiji do sada oko 220.000 građana primilo treću dozu

BEOGRAD - U Srbiji je do juče aplikovano oko 220.000 trećih doza vakcina protiv korona virusa, izjavio je direktor Doma zdravlja "Savski venac" Zoran Bekić.

Naveo je da vakcinacija u Srbiji, što se tiče prvih i drugih doza, teče usporeno i dodao da je do juče aplikovano 2.800.000 prvih i 2.650.000 drugih doza.

Dodao je da daleko veće interesovanje za primjenu treće doze vakcine protiv korone.

"Ali, to je ipak onaj deo građana Srbije koji je pokazao svoju odgovornost i prema sebi i svojim najbližima i od njih i očekujemo da će se imunizovati trećom dozom", rekao je Bekić.

Istakao je da je vakcinacija jedini put da se stane na put epidemiji korona virusa.

Dodao je da je preporuka građanima da kao treću dozu prime vakcinu koju su primili i prva dva puta, ali da to može biti i vakcina drugog prioizvođača.

"Videćemo kakvo će biti dejstvo treće doze, ona treba da ojača naš imunitet", rekao je Bekić.

Na pitanje da li će biti uvođena četvrta doza, Bekić je rekao da će država učiniti sve da se spasu ljudski životi.

"Ako bude trebalo da se dobije četvrta doza ili bilo koja ostala, ako to prihvati svetska stručna javnost i vidimo iz iskustva drugih država da je to nešto što je jako dobro, ako to prihvati i stručna javnost u Srbiji, apsolutno ćemo učiniti sve što je potrebno da se naši građani spasu", rekao je Bekić.