U Srbiji i Hrvatskoj natprosječna temperatura

BEOGRAD - I u Srbiji, kao i u Hrvatskoj danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visoke temperature vazduha, a u Hrvatskoj je za sutra najavljen i crveni meteoalarm za Slavoniju i zagrebačko područje.

Za Hrvatsku se sutra prognozira i blizu 40 stepeni, dok se u petak uveče se očekuje kratkotrajno osvježenje u vidu pljuskova s grmljavinom. Ali, istakli su hrvatski meteorolozi, ono će biti kratkoročno jer se očekuje nastavak velike vrućine.

Meteorolog Mikuš Jurković rekao je da je temperatura vazduha ovih dana znatno iznad prosjeka, prenijeli su hrvatski mediji.

"Svi će reći zašto se toliko pričalo o ovome, došlo je ljeto i ljetne vrućine. Jesu, to su ljetne vrućine, ali nisu karakteristične za kraj šestog mjeseca. Dakle, u junu je srednja minimalna temperatura na zagrebačkom području oko 15 stepeni, a maksimalna ne pređe 30. A 35, 36 ili 37 stepeni stvarno nije uobičajeno za kraj šestog mjeseca", naveo je Jurković.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije takođe je upozorio na opasno visoku temperaturu vazduha do petka, jer će se živa u termometru približiti broju 40, što je znatno iznad prosjeka za ovaj period godine.

"Do petka, 25. juna, na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, a u četvrtak lokalno i do 40 stepeni. Od subote do ponedjeljka, 26-28. juna, osveženje za pet do osam stepeni, a zatim ponovo veoma toplo", objavljeno je na sajtu Zavoda.

U Srbiji će danas biti veoma toplo i sunčano vrijeme, a na snazi je narandžasti meteoalarm.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplije će biti u Loznici, Kragujevcu, Negotinu i Kraljevu gdje će temperatura vazduha dostizati do 38 stepeni, dok se u Beogradu očekuje 37 stepeni.