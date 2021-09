U Srbiji kovid propusnice za starije od 16 godina?

BEOGRAD - Profesor Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za majku i dijete, kaže da prijedlog za kovid propusnice u Srbiji podrazumijeva da one budu neophodne starijima od 16 godina.

Zamjenik direktora Instituta za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" profesor Vladislav Vukomanović kaže za RTS da je u toj ustanovi trenutno na liječenju sedam osoba i da nisu u teškom stanju.

Naglasio je da je važna vakcinacija djece uzrasta od 12 do 18 godina, kao i da prijedlog za uvođenje kovid propusnica podrazumijeva da one budu neophodne starijima od 16 godina.

Doktor Vladislav Vukomanović ističe da talas delta soja virusa i delta plus varijante virusa donosi sve veći broj oboljelih, a kako je sve veći broj oboljelih među odraslima, tako raste i broj oboljelih među djecom.

"Nema nekih jasnih pokazatelja, prema američkoj agenciji za kontrolu bolesti i britanskoj agenciji, da ovaj talas donosi veći broj oboljelih kojima je potrebna pomoć u pedijatrijskim intenzivnim njegama ili da značajno povećava broj prijema u bolnice", rekao je Vukomanović.

Međutim, dodaje, kliničke slike koje zahtijevaju hospitalizaciju u smislu opservacije i izolacije svakako u ovom talasu eksponencijalno rastu. Ističe da sada imaju sedam pacijenata u kovid dijelu Instituta za majku i dijete.

"Na sreću, nisu teški bolesnici i uglavnom su sa komorbiditetima, nekoliko hematoonkoloških bolesnika, bolesnik sa cerebralnom paralizom", dodao je doktor.

Navodi da su imali i nekoliko djece s upalom pluća izazvanom virusom korona koji su zahtijevali liječenje slično kao kod odraslih bolesnika. Sada je i sezona respiratornih infekcija, a na pitanje šta bi trebalo da budu znaci za uzbunu roditeljima, doktor kaže da se nije mnogo šta promijenilo u odnosu na prethodne talase.

"Uglavnom su djeca asimptomska ili sa veoma blagim simptomima. Međutim, može se javiti simptomatologija koja je slična drugim virusima, prehladi, čak alergiji ili gripu. Treba misliti na sezonu gripa koja se polako približava", rekao je Vukomanović.

Curenje iz nosa, opšta malaksalost, bolovi u mišićima, glavobolja i gastrointestinalne tegobe su jedan dio kliničke slike onih sa blažim ili srednje teškim simptomima, naglasio je doktor.

U populaciji od 12 do 18 godina imamo tek oko 5.000 vakcinisanih, a doktor Vukomanović koji je u Nacionalnom komitetu za vakcinaciju kaže da smatraju da vakcinisanje djece tog uzrasta će smanjiti prenošenje ovog virusa. Kada je riječ o kovid propusnicama, kaže da će prijedlog biti proslijeđen i da on podrazumijeva da one budu uvedene za sve starije od 16 godina.

"Mislim da će one uskoro biti uvedene, a sve u cilju manjeg prenošenja zaraze sa osobe na osobu", zaključio je doktor.