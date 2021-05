U Srbiji naknada za bolovanje od 100 odsto samo za vakcinisane

BEOGRAD - Naknada za bolovanje zbog virusa korona u Srbiji će biti isplaćivana 100 odsto samo vakcinisanim radnicima, kao i zaposlenima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisani, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Riječ je o dopuni zaključka od 2. aprila 2020. godine koji je Vlada Srbije danas usvojila.

Prema ovom zaključku, ostali zaposleni koji se razbole od virusa korona dobijali bi naknadu zarade za vrijeme bolovanja od 65 odsto zarade.

Vlada Srbije usvojila je i uredbu o podsticajnim mjerama za imunizaciju da bi se dodatno motivisali građani za vakcinaciju, a dodatna novčana podrška u iznosu od po 3.000 dinara /oko 26 evra/ predviđena je za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti prvu dozu.

Usvojen je i tekst Memoranduma o razumjevanju između Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o tehničkim uslovima i načinima elektronske validacije potvrda o izvršenoj vakcinaciji protiv virusa korona i potvrda o izvršenom testiranju, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Nakon potpisivanja ovog memoranduma, biće u upotrebi digitalni sertifikati o vakcinaciji, kojim će se znatno olakšati transfer putnika i omogućiti bezbjedno putovanje i poslovanje u uslovima pandemije.