U Srbiji počinje istraga o nestalim bebama iz porodilišta

BEOGRAD - Mješovita komisija za istragu o nestalim bebama, koju čine predstavnici državnih institucija i roditelji koji sumnjaju da su im djeca nestala iz porodilišta, danas počinje sa radom, izjavio je član Komisije Radiša Pavlović.

Pavlović kaže da će Komisija, koja je osnovana prije četiri mjeseca, biti zadužena i da ispita odgovornost onih koji su godinama sprečavali istrage.

"Formiranje i početak rada komisije smo jedva izgurali zahvaljujući pomoći ministra (unutrašnjih poslova) Nebojše Stefanovića i Vlade, a uprkos protivljenju ostataka bivših režima u institucijama", rekao je za "Večernje novosti" Pavlović, koji je i predsjednik Udruženja "Za istinu i pravdu o bebama".

On je istakao da je "roditeljima stalo do istine, a zatim i do pravde".