U Srbiji putarine povećane za 12 odsto

BEOGRAD - Skupštinski odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je danas prijedlog izmjena Zakona o korišćenju javnih dobara kojima se cijena putarine u Srbiji povećava za 12 odsto, kao i prijedlog zakona kojim se omogućava početak izgradnje Moravskog koridora.

Milena Tadić iz Ministarstva finansija kazala je na Odboru za finansije da se cijena putarine povećava kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva.

Ona je napomenila da se izmjenama Zakona o korišćenju javnih dobara djelimično postiže usklađivanje sa direktivom Evropske unije koja propisuje da putarina treba da obezbijedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje autoputeva.

Miodrag Poledica iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kaže da se predloženim zakonom o izgradnji Moravskog koridora obezbijeđuje pravni osnov za realizuju tog projekta imajući u vidu da je projektno-tehničko dokumentaciju "prilično spremna".

On je dodao da je eksproprijacija zemljišta od Pojata do Kruševca u završnoj fazi i da je sada neophodno da se izabere strateški partner i finansijska sredstva kako bi se krenulo u izgradnju.

Ukazuje da se Moravskim koridorom povezuje pola miliona stanovnika i da je dugačak 110 kilometara.

"Ovaj koridor je podeljen na tri veće deonice, prva je od Pojata do Kruševca, dužine oko 26,5 km, srednja deonica koja je i najkompleksnija se proteže od Kruševca do Adrana, a treća je od Adrana do preljine dužine 30,6 kilometara", istakao je Poledica.