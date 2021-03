U Srbiji rade samo prodavnice, pumpe i apoteke

BEOGRAD - U Srbiji će od danas u podne do ponedjeljka, 8. marta u 6.00 časova raditi samo prodavnice hrane, lijekova i benzinske pumpe, a od ponedjeljka na onlajn nastavu prelaze srednje škole.

Odluku o tome juče je donio Krizni štab Vlade Srbije za borbu protiv virusa korona.

Član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon rekao je da na skijalištima i planinama neće raditi ništa što je "povezano sa kafićima", kao ni prodavnice.

On je dodao da će danas, zbog Zadušnica, sve da radi do podneva, a nakon toga pa do ponedjeljka u 6.00 časova samo prodavnice hrane, lijekova i benzinske pumpe.

Naredna sjednica Kriznog štaba Vlade Srbije biće održana u utorak, 9. marta.