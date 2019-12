U Srbiji traje potraga za nestalom Monikom, pronađen ranac

BRZI BROD - Okupilo se nekoliko desetina ljudi, došli su svi koji znaju i svi koji su čuli da je nestala hoće da pomognu. Pronađen je njen ranac u selu u blizini, ali nje nigdje nema... Potragu krećemo iz Suvog Dola i idemo ka okolnim selima da pretražimo šume, napuštene vikendice, vinograde... Idemo svuda da je tražimo...

Ovim rečima je danas Ljubiša Bećirović, djed dvanaestogodišnje Monike Karimanović, koja je nestala 20. decembra u ranim jutarnjim satima na putu za školu, pozvao sve koji mogu da krenu s njima u potragu za djevojčicom.

"Išla je juče tamo i policija i žandarmerija, ali idemo i mi. Moramo da je tražimo, da je pronađemo", rekao je on kroz suze.

Kako dodaje, porodica i dalje nema nikakve informacije o dvanaestogodišnjakinji.

"Ne znamo ništa samo da je i dalje traže. Pozivam sve da pomognu, da se organizujemo da pronađemo dete. Kako je moguće da je pet dana nigde nema", rekao je za Blic.

Dvanaestogodišnja Monika Karimanović nestala je 20. decembra oko 7.28 na putu ka školi u naselju Brzi Brod. Djevojčica je svega osam minuta ranije izašla iz porodične kuće i krenula istim putem kao i svakog dana sama ka školi. Nju su posljednji put kamere snimile pred ulaz u naselje Brzi Brod. Djevojčici se, po do sada poznatim informacijama, svaki trag gubi na prostoru od svega 100 metara ulice, gdje nema kamera, jer se sljedeće kamere nalaze u centru ovog naselja i one je nigdje nisu snimile. Po svemu ovome zaključeno je da je djevojčica najvjerovatnije oteta i to na potezu od oko 100 metara puta i svega osam minuta nakon što je izašla iz kuće.

Desna strana uskog kolovoza, kako kažu mještani, idealna je za zaustavljanje vozila, pa tu uvijek ima parkiranih automobila, što nikome ne djeluje čudno, pa se sumnja da je djevojčicu neko oteo baš na tom potezu i odvezao je dalje kolima. Na kamerama, koje su posljednje snimile Moniku, vidi se jedan potencijalno sumnjiv automobil koji je prošao za njom.

U potragu za djevojčicom svih ovih dana uključeno je na stotine policajaca i pripadnika Žandarmerije. Oni pretražuju teren, kanale, šiblje i šume.

Kako je otkrio njen djed, Monikin ranac, koji je imala na sebi kada je krenula od kuće u školu, pronađen je u susjednom selu.

U potragu za djevojčicom sada su krenuli i mještani Suvog Dola i Brzog Broda, kao i okolnih sela. Oni su krenuli pješke glavnim putem ka drugim selima.