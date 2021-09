U Srbiji vakcinisano 5.000 djece

​BEOGRAD - U Srbiji je do sada vakcinisano 5.000 djece uzrasta od 12 do 17 godina, izjavio je pedijatar dr Goran Vukomanović i istakao da je to nedovoljno i da je potrebno raditi na promociji imunizacije i edukaciji stanovništva.

"Bezbednost vakcine je dokazana i pre početka njene primene, a do sada su već milioni dece u svetu primili vakcinu, dok se njena efikasnost pokazala na najvišem nivou," rekao je Vukomanović za Tanjug.

On je podsjetio da je Stručni komitet za vakcinaciju u Srbiji odobrio vakcinu za djecu starosti od 12 godina, dok je prethodno bila odobrena Fajzerova vakcina kod mladih od 16 godina.

"Vrlo brzo će biti odobrena vakcina i za decu mlađeg uzrasta, te apelujem da se vakcinaciji priklone i roditelji i deca, kako bi se sprečilo širenje virusa", apelovao je dr Vukomanović.

On je istakao da su, trenutno, djeca izvor delta soja virusa, koji se veoma brzo širi sa njih na odrasle.

"Kada se novi soj pojavio, imali smo obrnutu situaciju, naime, odrasli su bili glavni prenosioci, a sada je proces krenuo u suprotnom pravcu", ukazao je Vukomanović.

Prema njegovim riječima, djeca imaju lakšu kliničku sliku, curenje nosa, grebanje u grlu i nemaju temperaturu, ali sa takvom kliničkom slikom oni "siju" virus na okolinu.

Iako su slučajevi težih oblika infekcije kovidom kod djece rijetki, na Institutu za majku i dijete i u bolnici u Tiršovoj hospitalizovana su djeca sa komplikacijama od kovida.

"Cilj je da ni jedno dete ne dođe na intenzivnu negu zbog kovida, a za to je neophodna vakcinacija," jasan je dr Vukomanović.

Kao osnovni razlog zbog kojeg se djeca u Srbiji ne vakcinišu, on ističe neobaviještenost roditelja.

"Moramo da radimo na osvešćivanju roditelja, jer ako ostanu needukovani, na lošem smo putu u borbi sa korona virusom", uporozio je.

Poručio je, dajući lični primjer, da preležana bolest nije zaštita i da svi oni koji su preležali virus treba da se vakcinišu.

"Ova 'kuga' ne može sama da prođe, a dokaz su zemlje gde je vakcinisano 50, 60 odsto stanovništva, gde je delta soj ipak probio, jer se lakše širi, a da bi se to sprečilo, treba da se poveća broj vakcinisanih", poručio je Vukomanović.