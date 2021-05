U Srbiju stiglo novih 440.000 Sinopharm vakcina

BEOGRAD - Na beogradski aerodrom Nikola Tesla jutros je sletio avion Er Srbije sa 440.000 doza kineske Sinopharm vakcine protiv korona virusa, a pošiljku su dočekali ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar, ministar odbrane Nebojša Stefanović i kineska ambasadorka u Beogradu Čen Bo.

Od tog broja, 200.000 vakcina su donacija kineske vojske.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će sa isporukama do vikenda Srbija izaći na 3, 5 milona doza Sinopharm vakcine.

"To je jedan od presudnih faktora zašto je Srbija danas u situaciji kada se vidi svjetlo na kraju tunela", rekao je Lončar.

On je, međutim, istakao da to ne znači opuštanje i pozvao građane da iskoriste to što ima dovoljno i više vrsta vakcina i da se vakcinišu, ističući da je to jedini način da se vratimo normalnom životu.

Lončar je apelovao na lokalne samouprave u opštinama gdje je odziv na vakcinaciju manji da se aktivnije uključe i promovišu vakcinaciju.

On je apelovao na mlade da se vakcinišu i naveo primjer Pekinga, gdje je u jednom momentu dat prioritet vakcinaciji mladih, jer oni moraju da se kreću i rade, i istakao da je to dalo reziultate.

Lončar je ponovio da su vakcine bezbjedne i da djeluju, ukazujući da su rezultati bolji svuda gdje se više ljudi vakcinisalo.

Ministar zdravlja je zahvalio ambasadorki Kine, kineskom predsjedniku i kompaniji Er Srbija za sve što su uradili u nabavci vakcina.