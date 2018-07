U Srbu se slavi slavi Dan ustanka, desničari puštaju Tompsona

SRB - U Srbu u hrvatskoj opštini Gračac danas se obilježava Dan ustanka naroda Hrvatske, a istovremeno ekstremno desna Autohtona Hrvatska stranka prava (A-HSP) na čelu sa Draženom Kelemincem organizovala je kontraskup na kome pušta pjesme Marka Perkovića Tompsona.

U nekadašnjoj Jugoslaviji, 27. jul se službeno slavio kao Dan ustanka naroda Hrvatske, ali je taj praznik ukinut nakon osamostaljenja Hrvatske, prenosi Index.hr.



Govoreći na skupu, koji se održava kod spomenika ustanku, saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovca uporedio je današnje stanje u društvu sa vremenima antifašističke borbe.



"Bilo je za sve mjesta i za socijaliste i za liberale i za konzervativce. Danas svjedočimo da se to mjesto sužava, da treba biti mjesta samo za one jedne, samo za desne. I što dalje, to sve desnije", rekao je Pupovac.



Skup su organizovali Srpsko narodnog vijeća (SNV), Savez antifašističkih boraca i antifašista i opština Gračac u Srbu, a kako je najavljeno na njemu bi trebalo da govore i bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, predstavnici opštine i istoričari.



Obilježavanje je okupilo stotine antifašista iz Hrvatske i susjednih zemalja.



Svečanost je započela polaganjem vijenaca poginulim partizanima iz Dalmacije.



Kao i prethodnih godina, kontraskup u Srbu održava ekstremno desna Autohtona Hrvatska stranka prava (A-HSP) na čelu s redikulom Draženom Kelemincem.



Kako se navodi, nekoliko desetina desničara je stalo iza policijske blokade, nekoliko stotina metara od glavne manifestacije i preko razglasa puštalo pjesme Marka Perkovića Tompsona.