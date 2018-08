U Staroj Pazovi počela gradnja stanova za izbjeglice iz BiH i Hrvatske

STARA PAZOVA - Kamen temeljac za izgradnju 169 stanova namijenjenih izbjegličkim porodicama iz BiH i Hrvatske koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova položen je danas u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi, a rok za završetak je jul 2019.

Stanovi će biti izgrađeni u okviru potprojekta 5 Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji.

Polaganju kamena temeljca su prisustvovali prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat, komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić, državni sekretar u Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević i predstavnici OEBS-a, UNHCR-a i ambasade Njemačke.

Stanovi će se graditi u sedam stambenih lamela ukupne površine 11.654 metara kvadratnih.

Izvođači radova su Zlatibor Gradnja Beograd i Kej iz Valjeva.

Finansijska sredstva za izgradnju tih stanova su obezbijeđena dijelom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Banka za Savjet Evrope u vrijednosti od 3,9 miliona evra i dijelom iz budžeta opštine Stara Pazova u iznosu od 55 miliona dinara.

Fabrici je rekao da današnje polaganje kamena temeljca predstavlja početak novog života za brojne porodice, tako da to nije samo pravlje je stambeniih zgrada.

Te porodice su, kako kaže, čekale dugo da dođu do svog doma, još od strašnog rata devedesetih godina prošlog vijeka.

"Moja direktna poruka porodicama koje će biti stambeno zbrinute je da je EU vaša partner u pronalaženju rješenja za vaše stambeno pitanje. EU je ubjedljivo najveći donator koji je podržao inicijativu za stambeno zbrinjavanje izbjeglica", rekao je Fabrici.

Kaže da je EU obezbijedila 232 milona evra za izgradnju stanova i da se očekuje da će do kraja 2021. biti završen taj posao.

On je rekao da je do sada izgrađeno i predato više od 2.000 stambenih jedinica i da će do kraja godine biti napravljeno još 1.800, tako da će ukupno biti oko 3.800 stambeniih jedinica.

Ambasador Skot je rekao da je regionalni program za stanovanje od 2012. godine obezbijedio dom za više od 3.000 porodica i vratio im nadu u dostajanstvo, koje su izgubili u ratovima devedesetih godina prošlog vijeka.

On je rekao da se taj program sprovodi zajedno sa Vladom Srbije, kao i vladama u Hvratskoj, BiH i Crnoj Gori, uz podršku UN i drugih donatora.

"Veoma smo ponosni da budemo partner u ovom projektu. Mi smo dali skromni doprinos od 30 milona dolara", naveo je Skot.

Ističe da tu nije u pitanju samo pravljenje stanova, već da su dali i pravnu pomoć izbjeglicama da riješe imovinska pitanja, pomogli im da započnu negdje drugdje novi život, kao i da je bila obezbijeđena i druga vrsta pomoći.