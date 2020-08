U Trogiru mazali izmet po autima: "Ne brinite, više nećemo dolaziti"

TROGIR - Nakon Zagrepčanke kojoj su u Trogiru izmet razmazali po kvaki automobila i pokidali brisače, Dalmatinskom portalu se javio još jedan čovjek iz Solina koji je doživio istu stvar.

"Meni su četiri stakla na lijevoj strani mog renoa bila zamazana izmetom. Nisam to fotografisao, samo mi je bilo na umu da što prije dođem do praonice i skinem to s auta", priča Solinjanin.

Automobil je parkirao na lokaciji Balančane kraj stambenih zgrada. Reno je na tom mjestu bio tri dana, a on misli da se to dogodilo zato što je njegov auto nekome smetao.

Inače, tokom vikenda jedna Zagrepčanka koja je s porodicom ljetovala u Trogiru, na svom Facebook profilu objavila je da joj je neko kvaku na automobilu namazao izmetom i usput pokidao brisače.

I ona kaže da je auto stajao na istom mjestu tri dana, a "domaćinima" je poručila: "Dragi Dalmoši, ne morate se brinuti, više nećemo trošiti novce kod vas. Bila je izvanredna situacija, korona i to, vjerujte, da sam mogla bez karantina, otišla bih na Azurnu obalu ili Grčku…"

Ona je Večernji list ispričala da je iz Zagreba otišla u Trogir s prijateljima na tri-četiri dana, a da su auto ostavili u srijedu u kvartu na regularnom parking mjestu.

"Kada smo došli do auta u subotu našli smo ga u takvom stanju s očiglednom porukom da nismo dobrodošli. Policiji nismo prijavljivali jer nema smisla. U blizini nema nadzornih kamera, sumnjam da bi našli svjedoka, a i policija ne bi istraživala takav slučaj. Izmet smo odmah počistili, a brisače ćemo popraviti sami", ispričala je za Večernji list.