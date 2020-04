U Zagrebu otvorene tržnice i ribarnice sa domaćim proizvodima

ZAGREB - Prema odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na području Zagreba otvorene su tržnice i ribarnice na kojima je omogućena prodaja domaćih proizvoda iz zatvorenih kućica, uz potrebnu zaštitu i pridržavanje epidemioloških mjera.

Temeljem Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, radno vrijeme na svim tržnicama će biti od 8 do 13 sati, izvijestio je Zagrebački Holding.

Radiće 14 kvartovskih tržnica te "drive-in" tržnica na adresi u Slavonskoj aveniji.

Do sada je na svim lokacijama omogućena prodaja iz zatvorenih objekata (prodavaonica i kioska). Na tržnicama Dolac, Kvaternikov trg, Trešnjevka i Špansko postavljene su drvene zanatske kućice iz kojih će OPG-ovi prodavati poljoprivredne proizvode, a omogućiće se i prodaja mliječnih proizvoda.

Radiće i ribarnice na tržnicama Dolac, Trešnjevka i Utrina.

Postojeći pultovi za prodaju ribe su ograđeni pregradama, odnosno zaštitom od pleksiglasa kako bi bili ispunjeni svi uslovi i bezbjednosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača, navodi ZG Holding.

Zelena tržnica je prostor za drive-in prodavaonicu, u kojoj kupci mogu naručiti proizvode iz svojih automobila i platiti, u skladu sa preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite sa naglaskom na što manji fizički kontakt.

Pored opštih mjera i upustava koje propisuje HZJZ, dodatno je potrebno osigurati postavljanje jasnih uputa na svim ulazima i vidljivim mjestima, strogo pridržavanje mjera udaljenosti između osoba, osiguranje punktova za dezinfekciju rukuradnika, zakupaca i kupaca, nošenje zaštitnih maski za lice radnika i zakupaca, mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora.

Mole se kupci da izbjegavaju bliži fizički kontakt i da se suzdrže od uobičajenih načina neverbalnog komuniciranja kao što je rukovanje, poručuje ZG Holding.

Tokom vikenda, zbog praznika Uskrsa koji se obilježava u nedjelju, trgovine i dućani koje su do sada radili od 8 do 17 sati, radiće produženo, do 20 sati.