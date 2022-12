U bolnici ne radi lift, mrtve prenose u sjedećem položaju

Zdravstveni radnici u Opštoj bolnici u Kraljevu primorani su da pacijente transportuju na nosilima, jer je lift mjesecima unazad vrlo često u kvaru, navodi N1.

Zbog ovog problema, dešava se i da se odlažu operacije, jer pojedine pacijente nije moguće na rukama spustiti niz stepenice do operacione sale. Ono što je evidentno je da niko ne zna kada bi lift, koji prijevozi pacijente, mogao da bude popravljen.

Hirurg Milivoje Pavlović konstatuje da ovaj problem nije od juče.

"Ovo traje duže od mjesec dana. Pacijenti se nose na nosilima. Nije to nama ispod časti, i meni kao doktoru da uzmem da nosim nosila, nalazili smo se i u gorim stvarima. Problem je kada nosite trudnicu, nepokretnog pacijenta, pacijenta bez svijesti, koji ne mogu sa strane da se pridržavaju. Šta ćemo ako padne? Kome ću da objasnim zašto je pao i da je nastala povreda, da je polomio kičnu ili slomio kuk? Mi ćemo da nosimo, ali najnedostojnije je da prenosite mrtvog čovjeka, koji se u sjedećem položaju spušta u kolicima u kapelu, dok mu glava klima na stranu. Jeste on mrtav, ali to boli vidjeti", rekao je Pavlović.

Dodaje da je zbog novonastale situacije program rada bolnice usporen, i naglašava, da pošto ovaj problem traje toliko dugo, može da "riješi samo Beograd".

"Moramo da se snalazimo, posao mora da ide, trudnice moraju da se liječe. Snalazi se, nosi, guraj, tako moramo da radimo", pojasnio je Pavlović za N1.

Predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Rade Panić navodi da je ovo regionalna bolnica i da ona obuhvata populaciju od 300.000 građana.

"Na kraju pristajemo čak i da fizikališemo. To nije problem. Problem je što pacijenti čekaju, što neki pacijenti iz interne bolnice koji zahtjevaju intenzivnu njegu, ne mogu biti prebačeni tamo. Sa druge strane, pacijenti se često žale da im se odlažu operacije po nekoliko dana", istakao je Panić.

On je naveo da ovaj problem u bolnici traje godinama, a da je posljednja tri mjeseca intenziviran, kao i da se ne vidi rješenje ovog slučaja.