U centru Zagreba protesti, optužbe i prijetnje

BEOGRAD - Uz intoniranje himni Srbije i Hrvatske i uz prisustvo gardista Vojske Hrvatske predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović je na Pantovčaku dočekala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon ceremonijalnog rukovanja, oni su ušli u salu za sastanke gdje će biti održan sastanak delegacija Srbije i Hrvatske, a potom su najavljene izjave dva predsjednika.

Istovremeno se u centru Zagreba održava protest protiv dolaska srpskog predsjednika u Hrvatsku, praćen optužbama, prije svega, udovica hrvatskih branitelja da "Vučiću i velikosrpskim agresorima nije mjesto u Zagrebu".

Praćene jakim obezbjeđenjem i aplauzima istomišljenika uz povike "za dom spremni", učesnice protesta poručuju da su njihovi muževi i one pobjednici "nametnutog rata i da će ga sinovi ubijenih i njihove majke završiti ukoliko to vlasti Hrvatske same ne mogu".

Protesti u centru grada su bili očekivani jer je poziv Kitarovićeve predsjedniku Vučiću da posjeti Hrvatsku odmah naišao na oštre kritike tamošnje javnosti, ali i samog političkog vrha Hrvatske.