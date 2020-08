U drugom talasu zaraženo 100 djece u Crnoj Gori

PODGORICA - U Crnoj Gori, u drugom talasu epidemije, oko 100 djece je zaraženo virusom korona, saopštila je direktor pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece Kliničkog centra u Podgorici Veselinka Đurišić.

Ona je navela da je od početka juna u Institutu za bolesti djece hospitalizovano troje djece, kao asimptomatski nosioci infekcije virusom korona.

Đurišićeva je navela da djeca obolijevaju od lakših formi COVID-19 i da nije bilo težih slučajeva.

"To su djeca koja često imaju infekcije bez posebne simptomatologije, ali to ne umanjuje značaj tih pacijenata zato što mogu biti prenosici bolesti. U slučaju da imaju tegobe, one su lakše i vezane su za respiratorne simptome", rekla je Đurišićeva za TVCG.

Prema njenim riječima, nije bilo djece na mehaničkoj ventilaciji, niti su zahtijevala primjenu kiseonika, osim u nekom kratkom intervalu kada budu primljena.

Pošto se infekcija se kod djece karakteriše nedostatkom bilo kakvih simptoma ili blažom formom obolijevanja, Đurišićeva je navela da se ne može znati da je dijete bolesno, osim ako se ne dobije podatak da je u okruženju moglo da se inficira virusom.

"Drugi simptomi su vezani za respiratorne smetnje, blagu povišenu tjelesnu temperaturu, nekad je prisutan kašalj, blaga zapušenost nosa i, ukoliko je dijete starije, nedostatak čula mirisa i ukusa", rekla je Đurišićeva.