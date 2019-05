U komšiluku podnesena inicijativa da se poslanici testiraju na drogu

SKOPLJE - Nezavisna poslanička grupa VMRO-DPMNE podnijela je inicijativu Sobranju da svi poslanici dobrovoljno naprave test za upotrebu narkotičnih supstanci, javlja Plusinfo.

Oni zahtijevaju da im se obezbijede svi uslovi za takav test.

Predlažemo i drugim političarima, aktuelnim i bivšim funkcionerima, administrativnim službenicima, sudijama, tužiocima, gradonačelnicima i savjetnicima da nam se pridruže u namjeri i na taj način građanima pružimo dobar primjer u borbi protiv upotrebe narkotika“, navodi se u saopštenju nezavisne poslaničke grupe VMRO-DPMNE.

„Predsjednik makedonskog Sobranja Taljat Džaferi neće komentarisati izjave poslaničkih grupa. U trenutku kada u Kabinetu predsjednika Sobranja stigne konkretna inicijativa, predsjednik će istu razmotriti, dati svoj stav i postupiti u skladu sa nadležnostima koji proizlaze iz Ustava, Poslovnika i Zakona o poslanicima“, saopšteno je iz kabineta Džaferija.

Juče je i poslanik Artan Grubi iz redova vladajuće albanske partije DUI zahtijevao da svi poslanici naprave test na narkotične supstance.

Makedonska javnost se ne stišava nakon što se prije nekoliko dana na anonimnom fejsbuk profilu pojavio audio snimak na kom se čuje glas poslanika iz vladajućeg Socijaldemokratskog saveza, Pavla Bogoevskog, kako naručuje narkotike.

Nakon toga je Bogoevski na svom fejsbuk profilu napisao da ne naručuje kokain, već kanabisovo ulje, a potom je policiji prijavio da ga prisluškuju.

On je rekao da je kanabisovo ulje naručivao za njemu blisku osobu kojoj to sredstvo pomaže više od lijekova, te a to čini već nekoliko mjeseci i činiće, kaže, i dalje sve dok toj osobi bude potrebno.

Na ovakav post Bogoevskog na fejsbuk profilu uslijedile su brojne reakcije, a najuticajnija opoziciona VMRO-DPMNE zatražila je od premijera Zorana Zaeva da zahtijeva ostavku poslanika i njegovo testiranje na drogu.

A bivši diplomata Arsim Zekoli je povodom ovog audio snimka rekao da svi putevi u vezi sa prisluškivanjem, tzv. bombe, vode ka Zaevu.

Makedonski advokat Aleksandar Tortevski s tim u vezi rekao su, kada je droga u pitanju, 0,5 marihuane ili 4,9 kokana isto krivično djelo za koje je zaprijećena kazna najmanje godinu dana zatvora.