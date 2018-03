U najvećoj akciji policije uhapšen hrvatski Eskobar

ZAGREB - Akcija hrvatske policije "Nana" u kojoj je razbijen krijumčarski lanac, zaplijenjeno 100 kilograma kokaina, a među uhapšenima se našao Stjepan Prnjat, poznat i kao hrvatski Pablo Eskobar, bila je jedna od najzahtevnijih akcija u istoriji policije Hrvatske.

"Kažu da je to jedna od najzahtjevnijih akcija u istoriji hrvatske policije", izjavio je načelnik Uprave kriminalističke policije Ante Gudelj, prenosi Hina.



Kako je MUP Hrvatske danas saopštio na konferenciji za novinare, zaplijenjenih 100 kg kokaina bilo je spakovano u hermetički zatvorenim metalnim kutijama i skriveno u dvije tone metalnog otpada, a otkriveno je zahvaljujući redovnom profiliranju rizika kontejnerskog prometa, prenosi Hina.



Prema riječima Dražena Rastovića iz odsjeka za drogu Uprave kriminalističke policije, još na početku akcije prepoznata je važnost tog slučaja, jer su se u dokumentaciji pojavile osobe koje su bile predmet policijskog interesa više od deset godina.



Kako je Hina ranije prenijela, među uhapšenima je Stjepan Prnjat koji je spominjan još 2007, kada su istražitelji objavili da su razbili lanac krijumčara heroina i kokaina, razgranat po Evropi, uključujući i Hrvatsku.



Uhapšene članove ovog lanca policija tereti da su se udružili radi krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, skrivenih u različitoj robi u komercijalnom, kontejnerskom prometu.



S obzirom na to da su pripadnici kriminalne organizacije sarađivali sa kriminalcima iz drugih zemalja, hrvatska policija je zatražila pomoć od drugih policija i agencija.



U ovoj akciji hrvatska policija je sarađivala sa policijama Njemačke, Austrije, Slovenije, Holandije, Italije, Paname, Španije i Kolumbije, sa američkom agencijom DEA i Evropolom, a čitava međunarodna saradnja pravosudnih i policijskih tijela od ukrcavanja tereta u Panami i njegovog prevoza, do koordinisane akcije hapšenja u četriri države, trajala je više od godinu dana.



Kako Hina prenosi, ta akcija je koordinisana iz centra u Zagrebu.



Istraga je počela početkom 2017. godine, kada su carinici u redovnom profiliranju rizika u kontejnerskom prometu zapazili nelogičnosti i mogućnost krijumčarenja droge, a rezultirala je razbijanjem kriminalne ćelije balkanskog kartela i hapšenjem pripadnika kolumbijskog kartela, prenosi agencija.



U septembru i decembru 2017. uhapšene su, kako se navodi četiri osobe, dok je 7. marta ove godine uhapšeno sedam osoba, pet hrvatskih državljana, jedan Španac, odnosno Kolumbijac i jedan Holanđanin.



Oni su, kako je navedeno, uhapšeni koordinisano na području Rijeke, Zagreba, Malog Lošinja, Njemačke, Holandije i Slovenije, a Hrvatska je već putem evropskih naloga za hapšenje tražila izručenje uhapšenih u drugim zemljama.



Od početka akcije uhapšeno je ukupno 13 pripadnika balkanskog i kolumbijskog narkokartela, a osim sto kilograma kokaina zaplijenjeno je 140 kilograma marihuane, 55 hiljada evra i oko 70 hiljada kutija cigarata.



Droga je bila skrivena u pravougaonim paketima, oblijepljenim gumenom trakom i dodatnim zaštitama kako bi se spriječila mogućnost otkrivanja.



Metalni rezervoari bili su hermetički zatvoreni, obloženi olovom i platnenom krpom, a sam način skrivanja droge pokazuje visok nivo organizovanosti.



Ataše Kancelarije DEA-e u Hrvatskoj Metju Filman rekao je da je organizacija koja je razbijena u akciji "Nana" vrlo složena, jer se, kako je rekao, stalno razvija i mijenja taktiku.