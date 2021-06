"U vojsku išli s dioptrijom kao Gavrilovićeve paštete, Plenković ne"

ZAGREB - Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je da su u vojsci s njim bili ljudi koji su imali dioptriju kao Gavrilovićeve paštete, ali oni nisu pucali, čistili su, kuvali, pravili viršle, a da je Plenković morao imati opaku vezu da ne ide.

On je to rekao novinarima nakon posjete Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, sa koje su teme vrlo brzo skrenule na Plenkovića.

"Imamo Plenkovića, koji je vjerojatno zapovjednik. Ja nisam imao pušku u ruci. Ali on je bio bjegunac.

Kada mi Plenković, gojenac onog sistema, privilegirano čedo, govori o tome da je on vratio dignitet hrvatskim braniteljima, to znači da ga nisu imali ni u vrijeme Njavre ni u vrijeme Jadranke Kosor, koja se ubijala za njih...

Imamo predsjednika Vlade koji ima dovoljno manjak obraza da na proslavi 30. godišnjice mladim vojnicima koji tamo stoje kaže da je njegova vlada vratila dostojanstvo! Čime? Time što ih stalno podsjeća na to da im je dala mrvice sa stola na kojemu stoji njihov novac. Plenković nikome nije vratio ništa, samo uzeo", rekao je Milanović.

Govorio je i o obilježavanju Oluje u Kninu.

"Medved je trbuhozborac predsjednika Vlade, to je moje opažanje, to je moj stav godinama, ali nevjerojatno je koliko ratnih zapovjednika i ljudi kojima su braća ginula to misli i to kaže. Očito je da što god da ja predložim, oni s time ne mogu živjeti", rekao je Milanović.

"Moj prijedlog nije nikakva moja posebna ideja, to je potpuno očito. Potpuno je očito što se događalo, kad se događalo", rekao je Milanović dodavši da je sreća da je u Šibensko-kninskoj županiji župan dojučerašnji kninski gradonačelnik, kojeg je ocijenio pametnim i koncilijantnim te da će se zbog njega opet pojaviti na obilježavanju VRO-a Oluja.

"Vlada je organizator VRO-a Oluja i to ne znači da je itko obavezan doći na nešto što vlada organizira. Ima nas još koji znaju što je Knin. Medved možda zna, ti, Plenkoviću, nemaš pojma", rekao je Milanović.

"Skljokao se na plus 35, a pravi se da je sportaš"

"Bio je prvi put u Kninu kad je instaliran za predsjednika HDZ-a. Došao je 2016. i skljokao se na plus 35", rekao je Milanović.

Na upit novinara je li u redu to govoriti, ako je čovjeku pozlilo, Milanović odgovara: "Je, u redu je, jer se predstavlja kao sportaš, to je cijena koju plaćaš za javno djelovanje. Došao je tamo kao licemjer i manipulator. Došao je tamo po glasove, prvi puta u životu. Ja to kao političar gledam i analiziram. To je za ruganje i ismijavanje."

Upitan za njegov pad s Patrije, Milanović je rekao da to nije bio pad, nego skok, te da je to "bio parkour, to je za rugati se, ja svaki put to evociram kad dođem do Patrije". Nastavio je o Plenkoviću:

"Da se ne predstavlja kao sportaš i hakler, ja bih rekao - čovjeku je pozlilo. On se pravi da ima anemiju, to je lažna dijagnoza da bi izbjegao služenje vojske. Sa mnom su u vojsku išli ljudi koji su jedva hodali. Bili su ljudi koji su imali dioptriju kao Gavrilovićeve paštete, ali oni nisu pucali, čistili su, kuhali, pravili viršle i to. Trebao je imati opaku vezu da ne ide u vojsku. To su mu sredili preko veze, nađite mi nekoga u toj generaciji tko je tako izbjegao vojsku", rekao je Milanović.

"On nije bolestan, on je zdrav čovjek", dodao je.

Na pitanje je li u redu rugati se čovjeku kojem je pozlilo, Milanović je rekao: "Da. Politička korektnost ima svoje granice." Dodao je: "Neki ljudi misle da je s njima počela povijest 2016."

(Index.hr)