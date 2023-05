UŽIVO - Direktor KBC u Mitrovici: Više od 53 osobe povrijeđene u Zvečanu (FOTO, VIDEO)

U Zvečanu traje sukob između pripadnika Kfor i srpskog naroda, nakon što su pripadnici NATO misije krenuli na Srbe koji su mirno sjedili ispred opštine Zvečan, javlja izvještač Tanjuga.

19.18 - Vučić se obraća u 20 časova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras građanima povodom situacije na Kosovu i Metohiji u direktnom prenosu na Prvom programu RTS-a.

Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti građanima u 20 časova iz zgrade Predsedništva.

19.09 - Više od 53 osobe imaju različite vrste povreda od šok bombi, suzavca i udaraca, troje je zadržano u bolnici, a jedna osoba je životno ugrožena i ima prostrelne rane, rekao je direktor Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek.

Tanjug

RTS je ranije javio da ima mnogo povrijeđenih, kojima je pomoć pružena u Domu zdravlja u Zvečanu, a oni sa težim povredama prevezeni su u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici.

Među povrijeđenima je i reporter agencije Tanjug.

U Zvečanu i u Leposaviću je od jutros primjetno pojačano prisustvo snaga Kfora. Snage Kfora su, javljaju reporteri N1, u opremi za razbijanje demonstracija. U Zvečanu je u poslijepodnevnim satima došlo do sukoba između snaga Kfora i okupljenih građana, bačene su šok bombe i suzavac, a letjele su i kamenice i flaše.

18.52 - SafeJournalists: Ugrožena bezbjednost novinara na sjeveru Kosova

SafeJournalists mreža pozvala je danas međunarodne organizacije na Kosovu, odgovorne za obezbjeđivanje stabilnosti, da im zaštita novinara bude prioritet i da promovišu bezbjedno okruženje za obavljanje profesionalnih novinarskih dužnosti, ali i državne i lokalne zvaničnike da obezbijede jednak tretman svim novinarima na Kosovu. Ističu i da je do sada dokumentovano sedam incidenata koji uključuju napade na novinare i medijsko osoblje u gradovima u sjevernom dijelu Kosova i ocjenjuju da je svaki napad na novinare, napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

18.51 - Dvojica Srba ranjena iz vatrenog oružja, jedan u veoma teškom stanju

Dvojica Srba ranjena su iz vatrenog oružja tokom sukoba u Zvečanu, rekao je za RTS državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović. Ističe da je jedan od njih u veoma teškom stanju.

"I još veliki broj naših sunarodnika koji su mirno protestovali, a to se vidi po tome što su sedeli na asfaltu pre nego što je krenula intervencija KFOR-a, mnogi od njih su lakše povređeni", rekao je Starović u emisiji "Oko".

18.46 - Vučević: Vojska Srbije ostaje na najvišem stepenu gotovosti

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je Vojska Srbije (VS) od petka u najvišem stepenu borbene gotovosti, a da će danas do 14 časova biti potpuno raspoređene formacije vojske duž administrativne linije, po unaprijed dogovorenim planovima.

"One će biti pripremljene da izvrše svaki zadatak i naredbu koja stigne od vrhovnog komandanta u nadi da će se naći političko rešenje", rekao je Vučević novinarima u Rakovici.

On je rekao i da ima utisak da KFOR štiti tzv. Kosovsku policiju i "uzurpatore demokratije" i samozvane predsjedenike opština od stanovnika kojima bi oni trebalo da budu gradonačelnici.

"Poogledajte tu bruku da neko ko je gradonačelnik stiže u šest ujutru u pratnji blindiranih vozila i borbenih oklopnih vozila na posao. Pa to je da se ubijete, a ne da idete na posao. To da se ubijete mislim figurativno. Niko od nas ne bi otišao ni jedan dan nijedan sat na posao u takvim okolnostima. Dobro je da Kfor ima volju da čuva mir, ali oni su trebali da isprate uzurpoatore u skladu sa sporazumima južno od Ibra i da im se zahvale. Zna se ko se stara o miru i bezbednosti u skladu sa Rezolucijom 1244 i vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova. Taj prsten Kfora izgleda kao da ojačava odbranu kosovske policije od golorukog naroda. Oni su naoružani dugim cevima", rekao je Vučević. On je izrazio nadu da će se naći mirno rješenje, prenosi Tanjug.

"Američki ambasador u Prištini (Džefri Hovenijer) je pozvao tzv. gradonačeknike izabrane na kontejner izborima, od kojih su se dvoijica iz Tačijeve partije pojavili, dvojica iz Kurtijeve stranke nisu doišli. Vojska ostaje u stepenu borbene gotovosti u skladu sa odlukom državnog rukovodstva", rekao je on.

Na pitanje šta vojska može da uradi i da li KFOR daje garancije, Vučević je rekao da Vojska ima komunikaciju sa KFOR-om, i da je jutros načelnik generalštaba Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a Rastućijem koji je ponovio da će KFOR obezbijediti mir i neće dozvoliti sukob sa srpskim življem.

"I ja sam dobio sam informaciju da je Kfor pustio građane do opštine i da je tada došlo do konfrontacije sa policijom. Nisu to samo ljudi koji se ne slažu sa okupacijom već su to i zaposleni u opštini kojima se ne dozvoljava da dođu na posao zbog okupacione sile", rekao je on.

Vučević je istakao i da Vojska nije zadužena za politički dijalog već štiti suverenitet države.

"Ona je odbrambenog karaktera i izvršava naredbe državnog rukovodstva. I ne procenjujemo šta bi mogla u imaginarnom procesu da radi već da izvršava svaki zadatak u interesu države. Očekivanja su da se ovo politički reši, a ne da vodimo ratove. Borbena gotovost je podignuta da bi neki znali da nećemo doizvoliti 5. avgust ili 1. maj 1995, a mi da idemo na roštiljanje. Mi nismo ona država koja se stidi svojih sunarodnika. Pratimo situaciju i tu smo gde treba da budemo", zaključio je Vučević.

Srbin ranjen iz Kalašnjikova

18.11 - U današnjim sukobima u Zvečanu između pripadnika Kfora i srpskog naroda ima mnogo povrijeđenih sa obje strane.

Jedan Srbin je dobio prostrelnu ranu iz "kalašnjikova", javlja izvještač Tanjuga

Povrijeđeni su smješteni u Domu zdravlja u Zvečanu, a oni sa težim povredama prevezeni su u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici.

(11) Kosova'nın Mitroviça iline bağlı Zvecan, Leposaviç ve Zubin Potok bölgelerinde Kosovo Force (KFOR) birlikleri ile Sırp protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor... Sırplar, daha da kalabalıklaşıyor... pic.twitter.com/zSNelrDOjN — CorrespondentTR (@TrCorrespondent) May 29, 2023

17.53 - Mnogo povrijeđenih sa obje strane

Detonacije i pucnji odjekuju Zvečanom. Kako javlja dopisnik RTS-a, ima mnogo povrijeđenih sa obje strane.

Povrijeđeni su smešteni u Domu zdravlja u Zvečanu, a oni sa težim povredama odvedeni su u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici.

U Leposaviću i Zubinom Potoku je mirno, a građani su se razišli.

17. 43 - Ranjeno dvoje Srba

Najmanje dvoje Srba je ranjeno, od čega jedan mladić teže i to iz vatrenog oružja, nakon što su pripadnici KFORA upotrijebili šok bombe, a pripadnici kosovske policije zapucali iz vatrenog oružja, saznaje Kosovo onlajn.

17.42 - Građani se povukli do taksi stanice u Zvečanu

Građani koji su se sukobili sa KFOR-om povukli su se sve do taksi stanice u Zvečanu. Tu se nalazi najmanje jedno vozilo Hitne pomoći, prenosi N1.

Iz pravca Zvečana u Kosovsku Mitrovicu do sada su pod rotacijom došla najmanje tri sanitetska vozila, a nekoliko vozila hitne pomoći otišlo je i iz Mitrovice u Zvečan.

17.29 - U sukobima povrijeđeni i Srbi, među njima izvještač Tanjuga

U sukobima u Zvečanu između pripadnika KFOR-a i srpskog naroda ima povrijeđenih Srba, među kojima je i izvještač Tanjuga sa lica mjesta.

Izvještač je povrijeđen kada mu je šok bomba pala pod noge. Ima bol u nozi i blago krvarenje i nije mu pružena pomoć, prenosi Tanjug.

17.20 - Nakon što između 200 i 300 Srba nije ispunilo ultimatum Kfora da se udalje od vozila kosovske policije koja su bila okružena srpskim narodom, Kfor je silom krenuo na demonstrante, koristeći pendreke, šok bombe i suzavac.

Srbi su uzvratili na napad Kfora, letjele su flaše i kamenice, a kako dodaje izvještač Tanjuga, bilo je povrijeđenih pripadnika Kfora, dok je njihova oprema ostala na asfaltu - čizme, cipele, pendreci i ostala oprema.

Zapaljen je i jedan privatan automobil, a srpski mediji prenose da su u sukobima ranjene dvije osobe.

Izvještač Tanjuga javlja da se srpski narod razbježao, ali da su iz prikrajka i dalje bacali kamenje na Kfor, koji je sve vrijeme ispaljivao šok bombe.

Blindirana vozila kosovske policije su se pomjerila, a kosovski pripadnici stoje pored opštine i zasad se ne miješaju u sukob, prenosi Tanjug.

Kfor je u međuvremenu preko razglasa pozvao Srbe da se raziđu

Srpska lista i građani traže da novoizbarani albanski gradonačelnik ne dolazi u zgradu opštine i da se specijalna kosovska policija odmah povuče.

Ispred zgrade su i pripadnici KFOR-a, koji su raspoređeni i u Leposaviću i Zubinom Potoku. Ambasador SAD u Prištini pozvao je novoizabrane albanske gradonačelnike na sastanak.

Kako javlja dopisnik RTS-a, sukob se preliva u ostale dijelove grada.

Kosovo onlajn navodi da je u Zvečanu bačeno oko 30-ak šok bombi i da sanitetska vozila u centru pružaju prvu pomoć ljudima koji su povrijeđeni od suzavaca. Situacija je izuzetno napeta, prenosi Euronews Srbija.