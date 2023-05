(UŽIVO) Napeto na sjeveru KiM: Kfor napravio novi kordon, počelo okupljanje (FOTO)

Na sjeveru Kosova noć je protekla mirno nakon što je u ponedeljak KFOR nasilno, uz šok bombe i suzavce, rastjerao Srbe koji su bili okupljeni kod zgrade opštine Zvečan.

Pripadnici KFOR-a i jutros se nalaze oko zgrade opštine u Zvečanu, a počelo je okupljanje zaposlenih u opštini.

U kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici primljeno je 53 ljudi povrijeđenih tokom akcije.

KFOR je saopštio da je povređeno 25 pripadnika te vojne misije, prenosi Euronews.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće dozvoliti "nikakav pogrom na KiM". On se danas sastao sa predstavnicima Kvinte. Najavio je i da će obići srpske snage na jugu Srbije.

10:52 - Bilt: Priština prva počela

Bivši šef švedske diplomatije Karl Bilt, poznat po stavovima koji nisu naklonjeni Srbiji, ovog puta za eskalaciju nasilja na Kosovu i Metohiji okrivio je Prištinu i naveo da su oni prvi počeli.

10:40 - Odlučeno da li će kazniti Đokovića zbog poruke "Kosovo je srce Srbije"

Organizatori Rolan Garosa su odlučili da li će kazniti Đokovića zbog poruke "Kosovo je srce Srbije" koju je napisao na kameri poslije duela s Aleksandrom Kovačevićem.

10.29 - "Kosovska policija brutalno pretukla uhapšenog Dušana Obrenovića"

Advokat Predrag Miljković koji zastupa juče u Zvečanu uhapšenog Dušana Obrenovića izjavio je za Kosovo onlajn da je njegov klijent brutalno pretučen od strane pripadnika kosovske policije.

"Sinoć sam kasno angažovan od strane porodice, i posetio sam ga u policijskoj stanici u južnom delu Mitrovice. Dušan Obrenović je strašno pretučen juče od strane kosovske policije prilikom hapšenja, a kako on kaže i prilikom uvođenja u policijsku stanicu. On je zadobio razne povrede glave, posekotine, poderotine, hematome po glavi. Strašno i brutalno je pretučen. On mi je sinoć rekao da su ga tukli i ovde u opštinskog zgradi kada su ga uhapsili", rekao je Miljković.

On je dodao da se Obrenoviću na teret stavlja krivično djelo pozivanje na otpor i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom.

Kako je dodao, Obrenoviću je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, a od tužioca zavisi da li će biti izveden pred sud.

10:12 - Uništen mural posvećen Novaku Đokoviću na KiM

Mural u Orahovcu, posvećen najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću, uništen je tokom noći, javlja sajt radija Goraždevac.

Đoković je, nakon jučerašnje pobjede u prvom kolu Rolan Garosa, na kameri ispisao poruku; "Kosovo je srce Srbije - stop nasilju".

10.05 - U potpunosti blokiran prilaz zgradi opštine Zvečan

Kako javlja reporterka Euronews Srbija iz Zvečana, prilaz zrgadi je u potpunosti blokiran jer je postavljena još jedna ograda koja onemogućava prilaz i novinarima.

U Zvečanu se nalaze predstavnici Srpske liste Goran Rakić i Igor Simić.

09:42 - Srbin povrijeđen u Zvečanu u životnoj opasnosti

9.04 Euleks: Najnovija eskalacija na KiM zabrinjavajuća i neprihvatljiva

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS) saopštila je da je najnovija eskalacija nasilja na sjeveru Kosova zabrinjavajuća i neprihvatljiva.

"Bezbjednosna situacija tamo je i dalje napeta i to je razlog za veliku zabrinutost. Pozivamo sve da se ponašaju razborito, da izbjegnu nasilje i da preduzmu mjere za deeskalaciju ove napete situacije. Treba hitno da se vrati mir u interesu svih zajednica koje žive na sjeveru Kosova", navodi se u pisanom odgovoru Euleksa Tanjugu.

Kako se navodi, Euleks će, u okviru okvira svog mandata, nastaviti da radi "sa odlučnošću na podršci stabilnosti Kosova", kao i bezbednosti svih zajednica na KiM kroz pojačane izviđačke patrole i u "bliskoj saradnji sa Kosovskom policijom i Kforom".

9.00 - Vučić se sastao sa ambasadorima SAD i evropskih zemalja

08.55 Petković: Balkanski piroman Kurti juče je hteo da zapali ceo region

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ocijenio je da je za jučerašnji incident u Zvečanu odgovoran isključivo premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, kao i da su pripadnici Kfora, umjesto da zaštite Srbe, asistirali da "lažni gradonačelnik uđe u srpsku opštinu".

"Balkanski piroman Kurti juče je hteo da zapali ne samo KiM, već i ceo region. Rezultat tog sukoba u koje je hteo sve da nas gurne jeste da je na srpskoj strani povređeno 52 civila, od toga tri teže, 41 vojnik Kfora od čega troje teže. Ističem ime Dragiše Galjaka koji je primio dva metka iz vatrenog oružja na njega je pucao ROSU. Pogođen je u stomak kada je trčao da se skloni od suzavca, nakon što je mirno sedeo i protestvovao", rekao je Petković za RTS.

Petković je naglasio da Srbi nikada nisu željeli sukob sa Kforom i da je onaj koji je čeznuo za sukobom Aljbin Kurti. "Pogledajte šta se dešavalo za vikend, i u petak. Uvođenje lažnih gradonačelnika na četiri opštine na KiM. Svima je jasno da on želi sukobe, on želi nemire i da izazove rat - jer je to jedini način da izbegne svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština", ocijenio je Petković.

Od Zapada su svi dobili ozbiljne garancije, dodaje Petković, da neće biti dozvoljen ulazak, kako je rekao, lažnih gradonačelnika u srpske zgrade opštinske uprave na sjeveru KiM.

"Međutim, šta se zapravo desilo? Postavili su bodljikavu žicu, kordone svojih pripadnika da bi očigledno asistirali tzv. gradonačelnicima da mogu da udju u srpske zgrade opštinskih uprava. Oni su trebali da budu tu u petak, oni su tim žicama trebali da spreče ulazak onih koji su doveli do sukoba", rekao je Petković.

8.52 - KFOR: U Zvečanu juče povrijeđeno 30 italijanskih i mađarskih vojnika

Tokom protesta u opštini Zvečan povređeno je 30 vojnika KFOR-a - 11 vojnika iz italijanskog i 19 iz mađarskog kontingenta zadobilo je višestruke povrede, uključujući prelome i opekotine od improvizovanih eksplozivnih zapaljivih naprava, saopštio je KFOR.

"Tri mađarska vojnika su ranjena upotrebom vatrenog oružja. Njihove povrede nisu opasne po život", saopšteno je iz misije.

Kako se dodaje, misija KFOR-a koju vodi NATO povećala je prisustvo u četiri opštine na severu KiM kako bi smanjila rizik od eskalacije, nakon što su novoizabrani gradonačelnici pokušali da preuzmu dužnost.

"Trupe KFOR-a su kasnije agresivnije napadnute. KFOR deluje odlučno i uzdržano, u skladu sa strogim pravilima. U ovom slučaju, odgovorila je na ničim izazvane nasilne napade, dok je svoj mandat UN-a izvršavala na nepristrasan način", navodi KFOR.

U saopštenju se navodi da komandant misije KFOR-a, general-major Angelo Mikele Ristući, lično prati razvoj situacije i izražava solidarnost sa vojnicima NATO-a koji su povrijeđeni tokom sukoba i njihovim porodicama.

"Da se izbjegnu sukobi između strana i da se rizik od eskalacijom, mirovne snage KFOR-a spriječile su preijtnje po živote kosovskih Srba i kosovskih Albanaca. Obje strane treba da preuzmu punu odgovornost za ono što se dogodilo i spriječe bilo kakvu dalju eskalaciju, umjesto da se kriju iza lažnih narativa", naveo je Ristuća.

KFOR će, kako se napominje, nastaviti da preduzima sve neophodne mjere da osigura bezbjedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na KiM, u skladu sa mandatom zasnovanim na Rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN 1244 iz 1999. godine.

08.42 Nedeljković: KFOR obećao povlačenje specijalnih jedinica do 15 časova

Predstavnik Privremenog organa opštine Zvečan Dragan Nedeljković izjavio je da još nisu pušteni Srbi koji su juče privedeni u Zvečanu dodajući da bi, prema obećanjima Kfora, svi pripadnici specijalnih kosovskih jedinica trebalo da se povuku danas do 15 časova.

Nedeljković je obavijestio novinare da su sinoć oko 21.30 časova predstavnici Srpske liste ponovo razgovarali sa komandantom Kfora koji im je rekao da se čekaju papiri da bi privedeni Srbi bili oslobođeni.

"Prema informacijama koje imam, još nisu pušteni. Stvar je u tome da ih je Kfor odmah predao Albancima", rekao je Nedeljković, prenosi Kosovo online.

Dodao je da je komandant Kfora saopštio da će dio specijalnih jedinica da se povuče iz Zvečana u toku noći, a da će se danas do 15 časova povući u potpunosti.

"Došli smo da sačekamo, čekamo 15 časova da svi odu", naveo je Nedeljković.

08:39 - Borel: Nasilje apsolutno neprihvatljivo

Šef evropske diplomatije Žozep Borel saopštio je da EU najoštrije osuđuje "šokantno nasilje" u Zvečanu.

"Nasilni akti protiv pripadnika KFOR-a, novinara, građana i policije su apsolutno neprihvatljivi", naveo je Borelj noćas na Tviteru.

08:33 - Petković: Kurti izaziva rat kako bi izbegao formiranje ZSO

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je za RTS da Aljbin Kurti pokušava da izazove rat jer je to jedini način da izbjegne svoje obaveze preuzete potpisivanjem Briselskog sporazuma, odnosno formiranje Zajednice srpskih opština.

Navodi da je Kfor trebalo da bude prisutan u petak i da spriječe ulazak “lažnih gradonačelnika u četiri opštine", a koji su doveli do nemira i sukoba.

"Naravno da Vojska Srbije radi svoj posao i zaštitiće srpski narod i državu Srbiju, jer je to i ustavna obaveza, mi ne želimo ni rat ni sukobe, mi ne izazivamo bilo kakve nemire, to je učinio Kurti sukobljavajući se sa golorukim narodom", rekao je Petković.

08:31 - Sijarto: Četiri mađarska vojnika u bolnici

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto objavio je na Fejsbuku da je mađarski ambasador u Prištini Jožef Bence obišao četiri mađarska vojnika iz sastava KFOR-a koji se nalaze u američkoj bolnici.

Sijarto je naveo da mađarski vojnici imaju povrede od šrapnela, da je jedan operisan, a da su svi van životne opasnosti.

08:04 - Dvojici od četvorice Srba određen pritvor do 48 sati

Vojnici Kfora su i dalje u pripravnosti. Pomjerili su kordone dublje prema ulici, ali dalje od zgrade lokalne samouprave.

Od četvorice uhapšenih Srba, dvojica su i dalje u policiji i prebačeni su u južni dio Mitrovice. Terete se za huliganizam i određen im je pritvor do 48 sati.

Iz bolnice su potvrdili da ima najmanje 50 povređenih. Jedan od povređenih je u kritičnom stanju, a dvoje teže. Među njima je i bivši predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović sa povredama grudnog koša.

Iz Kfora navode da je najmanje 25 njihovih pripadnika zadobilo povrede.

07:52 - Zapaljena zastava Srbije u Gračanici

Zastavu Republike Srbije, koja se nalazi pored spomenika Milošu Obiliću u Gračanici, zapalili su u ranim jutarnjim časovima nepoznati počinioci.

07.24 - Vojnici KFOR-a postavili novi kordon, počelo okupljanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Vojnici KFOR-a sa opremom sa razbijanje demonatracija postavili su jutros novi kordon nekoliko stotina metara udaljen od zgrade lokalne samouprave u Zvečanu, mnogo dublje u ulici koja vodi prema objektu opštine u odnosu na juče kada su mu bili mnogo bliže, prnosi RTS.

U kordonu je 20 policajaca sa štitovima. Zatvoreni su i ostali prilazi zgradi lokalne samouprave.

U međuvremenu, krenulo je i okupljanje službenika lokalne samouprave koji bi na posao u svoje kancelarije.

Dopisnik RTS-a javlja da je od jutros mirno na sjeveru KiM, kao i da su pripadnici Kfora i jutros oko zgrade u Zvečanu. U zgradi su i dalje pripadnici tzv. kosovske policije.

KFOR je juče u Zvečanu nasilno razbio protest Srba.

Dvojica Srba ranjena su iz vatrenog oružja, jedan od njih je u veoma teškom stanju. Ima više od 50 povrijeđenih sa obje strane.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je razgovore sa predstavnicima Evropske unije, a u 8 sati slijede razgovori sa ambasadorima Kvinte, Rusije i Kine.

U obraćanju javnosti, predsjednik Srbije je istakao da je mjesecima govorio da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ima jednu želju - da dovede do krvoprolića cijeli region, kao i da je malo ko htio to da čuje i razume šta se dešava na KiM.

Vučić je pozvao Srbe na sjeveru Kosova i Metohije da se ne sukobljavaju sa NATO-om.