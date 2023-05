UŽIVO - Sukob u Zvečanu, mnogo povrijeđenih, Srbin ranjen iz "kalašnjikova" (VIDEO)

U Zvečanu traje sukob između pripadnika Kfor i srpskog naroda, nakon što su pripadnici NATO misije krenuli na Srbe koji su mirno sjedili ispred opštine Zvečan, javlja izvještač Tanjuga.

Srbin ranjen iz Kalašnjikova

18.11 - U današnjim sukobima u Zvečanu između pripadnika Kfora i srpskog naroda ima mnogo povrijeđenih sa obje strane.

Jedan Srbin je dobio prostrelnu ranu iz "kalašnjikova", javlja izvještač Tanjuga

Povrijeđeni su smješteni u Domu zdravlja u Zvečanu, a oni sa težim povredama prevezeni su u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici.

Fire on the streets in #Zvecan pic.twitter.com/5uZ5XyOpHR