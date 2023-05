UŽIVO - Veliki skup "Srbija nade": Vučić pozvao na minut ćutanja (FOTO, VIDEO)

BEOGRAD - Veliki skup "Srbija nade" održava se ispred Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu, a na koji je pozvao predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić.

20.10 - Vučić pozvao na minut ćutanja za stradale u tragedijama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je svoj govor tako što se zahvalio ljudima koji su došli ispred Narodne Skupštine. On je pozvao da se spuste transparentii da se osrži minut ćutanja za stradale u tragedijama u školi na Vračaru i kod Mladenovca.

20.08 - Tipsarević: Mogli smo da biramo i izabrali smo Srbiju

Teniser Janko Tipsarević je rekao da je imao privilegiju da proputuje cijeli svijet, i da mu je sport pružio mnogo, ali i oduzeo dosta.

"Ne mislim na sate treniranja, već na vreme van kuće i domovine. Roditelji moje majke su sa juga Srbije, iz Crne Trave. Otac mi je iz Brusa, a ja sam rođen u Beogradu, kao i moj sin. Mi smo Srbija u malom. Mogli smo da biramo, ali smo izabrali Srbiju, zemlju gde ćemo podizati našu decu", kazao je teniser.

20.05 - Sijarto: Imate sjajnog predsjednika

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto poručio je večeras na skupu "Srbija nade" da Srbija ima sjajnog predsjednika zahvaljujići kome Srbi i Mađari imaju istorijsko prijateljstvo.

"Vučić je postigao da umjesto istorijskog neprijatljstva sada imamo istorijsko prijteljstvo među nama", rekao je Sijarto u govoru na srpskom jeziku.

20.00 - Dodik: Republika Srpska zagledana u Srbiju, mi smo jedan narod

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Republika Srpska zagledana u Srbiju, te da smo jedan narod.

"Neki su pomislili da je Srbija slaba. Ali Srbija nije slaba, i večerašnje okupljanje govori da nismo slabi. Naša tuga je način da budemo još jači. I oni koji su okupili bulumentu koja je usmjerena protiv države neće proći. Džabe Britancima i drugima što okupljaju satrape. Došao sam ovdje da u ime RS podržim snažnu, jaku i stabilnu Srbiju. Srbiju koju vodi Aleksandar Vučić", kazao je on.

19.47 - Dačić: "Ne damo Srbiju, ne damo Kosovo"

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je večeras na skupu "Srbija nade" da prištinska vlast pokušava silom da zauzme srpske opštine i da potpuno legalizuje i legitimizuje okupaciju KiM i poručio "Ne damo Srbiju, ne damo Kosovo".

"Kurtijeva vlast pokušava da legalizuje okupaciju KiM, naše zemlje, čija je svaka stopa srpskom krvlju zalivena, srpskom tugom opevana, srpskom molitvom zakleta, ali treba da znaju - prokleti svi oni koji kuću sagradiše na tuđim grobovima", poručio je Dačić.

19.29 - Lazar Ristovski: Drugačije mišljenje ne znači sukob

Glumac Lazar Ristovski je rekao da je današnji miting bio potreban da bi svi vidjeli da postoji Srbija van Beograda.

"Nije ona samo Beogard. Ovo je potrebano kao dobra volja, kao pružena ruka prijateljstva. Iz mržnje se može izaći na dva načina. Jedan način je da doživmo kolektivnu katarzu u jedan veliki zagrljaj. Nažalost, u to malo verujem. Drugi, da se desi katarza gde pada krv na ulicama, gde gori Skupština. Budimo pametni, ujedinjeni u svim razlikama koje nas dele", naveo je Ristovski.

Navodi da drugačije mišljenje ne znači i sukob, već dijalog.

"To nije slabost, već prednost i snaga. Zato sada kada smo jači, prvi pružimo ruku pomirenja. Čujem da se sutra neće blokirati Gazelu. Eto dobra vest. Ukidaju se rijaliti. Zar to nisu dobri vesnici za Srbiju. Budimo pametni. Da ne prolivamo bratsku krv. Zar Srbija nije dovoljno krvarila?", naveo je. On je poručio da podržava predsjednika u nastojanju da stvori bolju i bogatiju Srbiju.