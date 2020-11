"Ubedljivo najteži dan za Srbiju, do kraja godine do milion vakcina"

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas najteži dan za Srbiju po pitanju virusa korona i da je do večeras zabilježen ubjedljivo najveći broj zaraženih.

"Danas popodne, do večeras u 20.30 je najteži dan za Srbiju", rekao je Vučić gostujući na TV Hepi.

On je naveo da je trenutno 4.800 oboljelih u bolnicama, te da su svi bolnički kapaciteti puni, uz podsjećanje da su u kovid sistem ušle i dvije banje, Selters i Koviljača.

"Bila bi katastrofa ako bismo i ortopediju (Banjicu) ponovo pretvorili u kovid bolnicu", rekao je Vučić i dodao da bi, ako se to dogodi, značilo da nema više mjesta za smještaj pacijenata.

U tom smislu istakao je značaj izgradnje dvije kovid bolnice, u Batajnici i Kruševcu, koje će doprinijeti sa 1.000 do 1.500 mjesta, sa 400 mjesta na intenzivonoj njezi.

"Ali, na ovakve brojeve nemoguće je sve ljude smestiti", upozorio je predsjednik Srbije.

Istakao je da ne može, a da ne bude zabrinut, ako ljudi ne žele da nose maske i da drže distancu, apelujući na građane da poštuju mjere.

"Tu vas malo hvata panika, kako ćete da dočekate sutrašnji dan, kakvi će izazovi da vas sačekaju", dodao je Vučić.

On je večeras obećao da će država dati sve od sebe da pokuša da, do kraja godine, nabavi ne 10.000 ili 30.000 vakcina, već pola miliona do milion.

"Ne mogu da garantujem još, ali obećavam da će biti značajna količina, a ne samo neka manja količina. To je pitanje sata i dana. Time želimo da smanjimo pritisak na bolnice, da zdravstvene radnike obezbedimo. Nebitno je odakle je vakcina, samo da ih naše vlasti dozvole", naglasio je Vučić u "Ćirilici" na TV Hepi.