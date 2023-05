Ubica iz Mladenovca otkrio motive zločina

Uroš B. (20) koji je izvršio krvavi pir u selima kod Mladenovca u kojem je ubio osmoro ljudi, a ranio 15, otkrio je šta je bio njegov motiv za ovaj monstruozni zločin.

On je pokušao da opravda masakr koji je počinio, tako što je tvrdio da je trpio nasilje još u osnovnoj školi, kao i da su ga mještani sela "ismijavali i pravili zavjeru protiv njega".

Uroš je ispričao detalje iz svog života, i tako otkrio i potencijalni "motiv" za ovaj nezapamćeni zločin.

Uroš je, prema nezvaničnim informacijama, počeo da puca 2021. godine, kada je na tavanu kuće pronašao kalašnjikov i pištolj.

On je povremeno išao u jednu streljanu, gdje je pucao uz nadzor zaposlenih. Ipak, to nije bilo sve - Uroš je vježbao pucanje u podrumu svoje kuće.

Kako je on ispričao, on je u podrumu kuće pucao iz pištolja u vreću sa pijeskom. Njegov otac Radiša B. je potpukovnik Vojske Srbije, a uhapšen je i on, prenosi Blic.

Prilikom pretresa objekta koje koristi osumnjičeni Radiša, nađeno je nekoliko stotina metaka različitog kalibra, punjene za municiju, jedan pištolj i jedan revolver. Njemu se na teret stavlja nedozvoljeno držanje oružja i stavljanje u promet eksplozivnih materija.

Sa ubijenima nije bio u bliskim odnosima, što su potvrdili i mještani sela, koji su ispričali da su ga znali samo iz viđenja. Mještani, šokirani tragedijom, pokušali su da shvate zbog čega je Uroš napao svoje komšije, s obzirom na to da ni sa kim nije bio blizak.

Sa druge strane, on u svom svjedočenju tvrdi kako su ga mještani ismijavali.

"Osjećao sam podsmijeh, ruganje i ismijavanje. Mještani su stvarali zavjeru protiv mene", ispričao je Uroš.

Ispričao je i kako su navodno mještani sela pričali loše stvari o njegovom ocu, između ostalog i da je "kriminalac". On se osvrnuo i na svoje odrastanje i na period iz osnovne škole.

Kako je ispričao, djeca su ga ismijavala, jer je tamnije puti i nisu željeli da se druže sa njim.

"Od malih nogu gledam nepravdu i tugu, nepravda društva se reflektovala na mene. Nemam idole, ja sam pravoslavac, Srbin, hrišćanin, ne pušim, ne pijem alkohol", rekao je Uroš, koji je ubio osmoro ljudi, a ranio 15.

Tokom svog iskaza, u kojem je pokušao da opravda monstruozni zločin, spomenuo je i kako se družio sa javnim ličnostima. On je ispričao kako je bio blizak sa pojedinim rijaliti učesnicima – Nikola Đorđevićem, Filip Carem, kao i sa starletom Deniz Dejm, a čak je to naveo kao razlog ljubomore za koju je tvrdio da drugi osjećaju prema njemu.

Uroš je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu i određen mu je pritvor do 30 dana. On je tom prilikom ispričao kako je želio da "zaplaši selo".

"Priznao je da je izvršio masakr navodeći da je upotrebom automatske puške i pištolja na tri lokacije na teritoriji Smedereva i Mladenovca pucao na više osoba koje su se nalazile u grupi, a koja nije poznavao, da bi zaplašio stanovništvo navedenih naseljenih mjesta", ispričao je ranije izvor Blica.

Podsjetimo, tokom večeri 4. maja, samo dan nakon velike tragedije i masovne pucnjave u OŠ "Vladislav Ribnikar", Uroš B. je započeo svoj krvavi pir. On je prvo otišao u selo Malo Orašje, gdje je ubio petoro osoba, a zatim se odvezao do sela Dubona, gdje je ubio još troje.