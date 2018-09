Ubijen dok je krao kukuruz

Beživotno tijelo Ivana Stojiljkovića (40) pronađeno je juče na njivi kod Odžaka u obližnjem ataru Karavukova, a prema nezvaničnim informacijama muškarac je ubijen hicem iz puške, u noći između subote i nedjelje.

Sumnja se da ga je usmrtio vlasnik njive koji ga je zatekao u krađi kukuruza. Njegovo tijelo je pronašao brat Igor.

Kako saznaju Novosti, Ivan je u subotu bio na poslu kod privatnika i u popodnevnim satima došao je kući. Ručao je i rekao bratu da ide do druga Švabe, da se dogovore za pecanje.

"Mopedom je u popodnevnim satima otišao od kuće i više se nije vratio. Ivan je znao da svake nedelje ide sa drugom na pecanje, pa mi nije bilo sumnjivo što sam ujutru u sobi našao prazan krevet", ispričao je Igor Stojiljković.

Međutim, za svaki slučaj, kako kaže, pozvao ga je na mobilni. Telefon je zvonio, ali odgovora nije bilo.

"Tada sam prvi put posumnjao da nešto nije u redu, jer mi se uvek javljao. Voleo je i da popije, pa sam pomislio da se možda zapio i zadremao", priča očajni Igor.

Brat je zatim nazvao prijatelja Švabu, ali on mu je rekao da nisu otišli na pecanje, jer je Ivan otišao u neku njivu da nabere kukuruza.

"Sramota me je što ovo govorim, ali Švaba mi je rekao da je moj brat išao u krađu", priča Igor.

"Tijelo sam našao u njivi sa velikom ranom na glavi. Bez obzira na to što je uhvaćen u krađi, zar je to razlog da ga neko ubije", kaže on.

Vrijedan momak

U kući Dragana i Ružice Palenkaš, strica i strine Ivana i Igora, kažu da ništa nisu znali. Komšije porodice Stojiljković u radničkim stanovima kod Mljekare u Odžacima još ne mogu da vjeruju da je Ivan tako stradao. Samo kažu da su znali da radi na krovnim konstrukcijama i da je bio vrlo vrijedan momak.

