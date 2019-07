Ubijena socijalna radnica javila policiji da ubica nabavlja pištolj

ĐAKOVO - Socijalna radnica Blaženka Poplašen koju je juče ubio njen korisnik upozorila je policiju da nabavlja oružje nedugo prije ubistva.

Ta informacija potvrđena je portalu Index.hr iz dobro upućenog izvora.

Kako priča taj izvor, nedugo prije nego što je brutalno ubijena, pismeno se imejlom javila policiji i upozorila ih da ubica nabavlja pištolj.

"Bilo je i prije toga, no ona je nedugo prije ubistva policiju upozorila da postoji rizik da bi mogao biti nasilan. Policija je čak obaviještena o saznanju da pokušava kupiti oružje. To je informacija koju Centar za socijalno zbrinjavanje nije saznao iz službenih izbora. Saznalo se da se on se raspitivao u gradu za pištolj. Nije bilo brze reakcije. Kolegica je, ona je bila njegova socijalna radnica, imala je ovlaštenje brinuti o stanju, ona je pratila njegovo stanje, ona je i ljekaru dala informaciju da se stanje pogoršalo i upitala uzima li terapiju", priča izvor za Index.hr.

Kaže kako je njegova sociljalna radnica policiju upozorila na Drežnjaka ne zbog straha za sebe, nego zbog straha da bi nešto mogao učiniti nekom drugom.

"Da se ona bojala za sebe, on ne bi tako lako ušao u Centar, nešto bi se poduzelo da se to onemogući. On nije došao rastrojen. Rekao je portiru: 'Moram dati Blaženki neke papire'. Ušao je kao milion puta dosad. On nije nasumice pucao nego je znao što će napraviti", ispričao je za Index.hr dobro upućen izvor.