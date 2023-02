Učenici koji su ponižavali nastavnicu nisu kažnjeni

​TRSTENIK - Dvojica od trojice učenika koji su maltretirali profesorku engleskog jezika u Tehničkoj školi u Trsteniku vraćeni su u školu zbog proceduralnih grešaka prilikom donošenja odluke o njihovom isključenju, potvrđeno je za Euronews Srbija u toj školi.

Samo treći učenik, koji se sam ispisao prije okončanja disciplinskog postupka nije vraćen.

"Treći učenik se ispisao ranije iz škole i nije mogao da se vrati. Za dvojicu je nastavničko veće donelo odluku o isključenju, ali je ona pala u vodu jer nije poštovana kompletna procedura u postupku. Oni su sada zvanično vraćeni u školu", kaže jedan od nastavnika.

On je naveo da se tako šalje loša poruka ostalim učenicima da mogu da rade šta hoće i da prođu nekažnjeno.

Učenici su vraćeni u školu, a nastavnica je i dalje na bolovanju. Na bolovanju je od 9. novembra prošle godine kada se incident dogodio.

Njoj je na času prišao jedan đak sa leđa i izmakao stolicu na kojoj je sjedila, dok su druga dvojica snimali kako pada na pod i postavili snimak na društvene mreže.

Profesorka M.S. koju su učenici maltretirali kaže da ponovo ide na komisiju da joj se produži bolovanje, jer nije spremna da se vrati u školu.

"Ovde nije napravljen plan podrške za žrtve nasilja. Čekam da se sve to sredi pa da vidim šta ću dalje. Ovo što se dešava nije u redu. Učenici imaju sva prava i guraju to uporno na sudu i u školi. To će da potraje i na sudu i u školi. Trudim se da pobegnem od toga, ali mi se vraća. Imam sindrom postraumatskog stresa", kaže ona.

Navodi da vraćanje učenika u školu ima širi kontekst i imaće uticaja i na drugu djecu, jer se šalje poruka da nasilje prolazi bez kazne.

"Dečaci dolaze na časove. Oni imaju želju da završe školu po svaku cenu. Žalili su se na odluku nastavničkog veća, zapravo nastoje da dobiju na vremenu i da se završi školska godina. Oni u maju završavaju teorijski deo nastave, posle toga ide praksa", rekla je profesorka M.S.

Dodaje da Odluka Nastavničkog vijeća nije mogla da se sprovede jer postoji dio gdje oni treba da odrade savetovanje sa pedagogom, psihologom.

"Škola to nije odradila u tom trenutku. Zbog toga je odluka nastavničkog veća pala u vodu. Sve te procedure tokom disciplinskog postupka su toliko zakomplikovane da sve gubi smisao. Ne znam kako je u drugim školama", kazala je M.S.

Rešenje o isključenju iz škole dvojice učenika koji su maltretirali profesorku Milan Glidžić. direktor Tehničke škole u Trsteniku, potpisao je 29. novembra 2022.

Treći učenik ispisao se iz škole prije nego što je okončan disciplinski postupak protiv njega. Uslijedile su žalbe na odluku, da nije poštovana kompletna procedura, te su rješenje direktora i odluka Nastavničkog vijeća pali u vodu. Đaci su sve vrijeme išli na časove.