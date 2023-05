Učenici zagrebačke škole zlostavljali dječaka s posebnim potrebama

ZAGREB - Učenici jedne osnovne škole u Zagrebu objavili su na društvenim mrežama fotografiju obnaženog dječaka sa posebnim potrebama, čiji otac tvrdi da je škola htjela da zataška cijeli slučaj, što direktorica negira.

"Objavili su sliku mog golog djeteta na Facebooku. Rekli su mom sinu koji ide u osmi razred da će mu, ako se skine go, kupiti pecivo i, s obzirom na to da je dijete koje je bolesno, on je to učinio i oni su objavili njegovu fotografiju" ispričao je otac bolesnog dječaka za zagrebački "Jutarnji list."

Direktorica škole negira tvrdnje oca o zataškavanju i kaže da je upravo nakon njihove reakcije fotografija učenika, koji pohađa poseban razred i ima zdravstvene probleme, uklonjena s društvenih mreža.

Škola tvrdi da su postupili u skladu sa svim protokolima i da su obavijestili sve nadležne službe, uključujući i Centar za socijalnu zaštitu.

"Učenici i njihovi roditelji su pozvani na razgovor da bi im se ukazalo na štetnost takvog ponašanja, a preduzete su i pedagoške mjere" rekla je direktorica škole u kojoj se incident dogodio, prenosi "Blic".

Dodala je da se radi o učenicima koji nisu iz istog razreda te da su, kako ih je nazvala, zlostavljači pokazali kajanje zbog svog postupka.