Učenik barske Gimnazije izboden u dvorištu škole

Barska policija uhapsila je maloljetnika zbog tuče u kojoj je povrijeđen 18-godišnji učenik Gimnazije "Niko Rolović".

Sedamnaestogodišnji A.K. sumnjiči se za pokušaj ubistva a radi se na identifikaciji i procesuiranju još jedne osobe koja je učestvovala u tuči, saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Učenik (18) barske Gimnazije "Niko Rolović" izboden je jutros nožem u dvorištu te ustanove.

Direktorica škole Marija Đonović rekla je da je do incidenta došlo u 11.08 sati, u školskom dvorištu, tokom malog odmora.

"Dva lica koja nisu učenici naše škole su napala učenika i nanijela mu povrede. Brzom intervencijom profesora, sukob je zaustavljen, obaviještena je Hitna pomoć i policija. Sve dalje informacije dobićemo od Odjeljenja bezbjednosti Bar", rekla je ona.

Povrijeđeni je sa medicinskom pratnjom, u vozilu hitne pomoći, krenuo na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore (KCCG) u Podgorici.

To je "Vijestima" potvrdio direktor barske bolnice, Igor Karišik, i kazao da je on sada stabilno ali da su procijenili da je za njega najbolje da liječenje nastavi u KCCG.

Učenik je nakon incidenta prevezen kolima Hitne pomoći u Opštu bolnicu Bar.

Karišik je ranije kazao da je povrijeđeni mladić operisan odmah pri dolasku u bolnicu ali da još uvijek nije van životne opasnosti.

Kako je on ranije ispričao, povrijeđeni je stigao u bolnicu sa "ozbiljnim ranama koje su ugrožavajuće po život".

"On se sada nalazi na intenzivnoj njezi ali mu je i dalje ugrožen život. Vidjećemo kako će biti, operaciju smo završili ali situacija je još uvijek ozbiljna", kazao je ranije Karišik i dodao da u ovom trenutku na mogu dati više informacija jer postupaju u najboljem interesu povrijeđenog maljoletnika.

Portal Bar Info je ranije prenio da je učenik operisan i da se nalazi na intenzivnoj njezi.

“Povrijeđeni D.M. je u stanju životne ugroženosti dovežen u Opštu bolnicu. Dječak je imao povrede grudnog koša, dijafragme i slezine. Nož je probio zid grudnog koša i ušao u trbuh. Operativno je zbrinut i nalazi se na Odjeljenju intenzivne njege”, kazao je ranije za taj medij Karišik.

"Vijestima" je ranije iz Uprave policije rečeno da je najmanje jedan maloljetnik ranjen u tuči u barskoj Gimnaziji. Tada su rekli da je učenik u obračunu zadobio ubodnu ranu, a u toku su aktivnosti na rasvjetljavanju tog događaja.

Nastava u Gimnaziji "Niko Rolović" je nastavljena.

Osnovno državno tužilaštvo u Baru je formiralo predmet.

Preko društvenih mreža upućen je apel za davanje 0- krvi za povrijeđenog učenika. Krv se može dati u bolnici u Baru.

Uprava policije: Sumnja se da je 16-godišnjak udarao oštećenog

Iz Uprave policije je zvanično saopšteno da je barska policija uhapsila osumnjičenog za pokušaj ubistva u Baru.

"Naime, danas je oko 11.15 časova dežurna služba barske policije obaviještena da je došlo do fizičkog sukoba između nekoliko lica u dvorištu Gimnazije 'Niko Rolović' u Baru i da je jedno lice zadobilo povrede usljed upotrebe hladnog oružja - noža. Policijski službenici koji su upućeni na lice mjesta zatekli su jedno lice, učenika ove škole, sa vidnom povredom nanijetom hladnim oružjem – nožem, u dijelu tijela ispod rebara", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, a nakon toga i tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je ovlastio policajce da izvrše uviđaj na licu mjesta.

"Policija je, preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, došla do sumnje da je danas u jutarnjim časovima došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba između maloljetnog lica starog 17 godina i oštećenog lica starog 18 godina. Sumnja se da je sedamnaestogodišnji maloljetnik nakon verbalne rasprave oštećenom zadao udarac u predjelu glave, nakon čega se u ovaj sukob uključilo još jedno maloljetno lice staro 16 godina koji je oštećenom zadao više udaraca u predjelu tijela. Tokom ovog sukoba osumnjičeni sedamnaestogodišnjak je oštećenom, upotrebom noža, nanio ubodnu ranu ispod lijeve strane rebara, nakon čega se udaljio sa lica mjesta", kazali su iz UP.

Iz te institucije navode da je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici osumnjičeni sedamnaestogodišnji maloljetnik uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, dok će protiv drugog osumnjičenog, šesnaestogodišnjaka, biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči.

