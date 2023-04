Učenik poginuo tokom izlaska, policija isključila mogućnost nasilne smrti

Sedamnaestogodišnji maturant porečke Srednje škole Mate Balote smrtno je stradao u noći s petka na subotu, nešto iza ponoći, na maturskom putovanju u Pragu. Ministarstvo nauke i obrazovanja u subotu je saopštilo da je u kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Pragu i direktorom škole te je pokrenut postupak krizne intervencije.

Maturant je najvjerojatnije pao s petog sprata zgrade u Pragu gdje je bio u izlasku sa svim svojim kolegama te četiri profesora. Učenici su se s putovanja vratili noćas oko 1 sat. Svi su jako potreseni situacijom i ovim nesretnim slučajem. Bili su na putovanju s pulskom turističkom agencijom Zeatours, piše Jutarnji list.

"Ovo je putovanje bilo u našoj organizaciji i ovo je prvi put u 30 godina da se tako nešto dogodilo. Nismo to još doživjeli i od 1 sat ujutro smo u stalnom kontaktu s ravnateljem i profesorima koji su za vrijeme događaja bili s djecom na licu mjesta. Svi su potreseni, no uspjeli su se nekako sabrati i organizovati odgovorno povratak djece nazad u Poreč. Profesori su kao i djeca bili u velikom šoku", rekao je Floris Milohanović, direktor iz turističke agencije Zeatours.

"Ne znamo što se dogodilo vani te večeri, no policija je isključila mogućnost nasilne smrti pa su djeca puštena da se vrate u Hrvatsku. Podatke policijskih izvještaja s očevida nemamo i to će vjerojatno ići preko ambasade. Koliko znam obdukcija tijela će biti sutra, pa će se ono vratiti u Hrvatsku. Bio je to nesretan slučaj, pao s velike visine", dodao je.

Nastava će se, kako je rekao direktor škole Krešimir Bronić, sutra održati. Psihološku pomoć svim učenicima koji su bili na putovanju pružit će Tim za krizne intervencije.

"Održaćemo i roditeljske sastanke s učenicima i roditeljima. Svi smo još uvijek potreseni", kaže Bronić.

Podsjetimo, direktor Bronić izjavio je ranije da je policijski pregled obavljen, ali šta se tačno dogodilo "škola će doznati tek nakon primljenog službenog izvještaja".