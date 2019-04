Udala se pa upala u probleme: Iz BiH ne može u Hrvatsku zbog prezimena

ZENICA - Maja Marković-Šimić je hrvatska državljanka koja živi u Zenici u BiH. Uprkos tome što ima dvojno državljanstvo, ne može izaći iz države u kojoj živi i ući u zemlju čija je državljanka, odnosno u Hrvatsku.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Maja bi svake sedmice morala dolaziti u Split jer tamo kod ljekara vodi svog teško bolesnog svekra.

Maja, nakon što se udala, svom djevojačkom prezimenu Marković dodala je prezime svoga supruga Gorana, koji se preziva Šimić.

Morala je zatražiti izradu nove domovnice, a to je napravila u ambasadi Repubike Hrvatske u Sarajevu. No, nedavno je na Graničnom prelazu Kamensko policajac nije htio pustiti u Hrvatsku.

"I tu nastaje problem. Nakon što sam podnijela zahtjev za novu domovnicu, htjela sam prije neka dvije sedmice ući u RH sa svojim svekrom, koji je imao pregled u Splitu. I krenuli smo prema GP-u Kamensko, gdje smo 'naletjeli' na graničnog policajca koji je bio, moram to istaći, vrlo bezobrazan, otresit i bahat i koji se prema meni ponašao kao prema nekoj kriminalki. Dala sam mu dokumente, odnosno 'stari' pasoš koji vrijedi do 2021. godine. No, kada je revni policajac na granici 'udario' po kompjuteru, vidio je da su u izradi moji novi dokumenti u ambasadi u Sarajevu. Tada mi je rekao da to nisu valjani dokumenti i da ja ne mogu ući u RH", rekla je Maja.

Policajcu je pokazala i vjenčani list i pasoš sa svojom slikom. Jedino nema dodano prezime svog supruga.

"Imao je i JMBG, ali me nije htio pustiti. Čak mi je rekao da će me kazniti s četiri i po hiljade kuna jer nemam valjane dokumente", ispričala je Maja za Slobodnu Dalmaciju.

Policajac ju je na kraju ipak pustio u Hrvatsku.

"Istina je, pustio me u RH, ali mi je naglasio, ako još jednom pokušam prijeći granicu, da će me kazniti s devet hiljada kuna kazne. Ušli smo u RH, otišli u Split, gdje mi se svekar pregledao i vratili sutra u BiH. Samo se nismo vraćali preko GP-a Kamensko, nego preko GP-a Aržano, gdje mi niko od graničnih policajaca nije stvarao probleme", kazala je Maja.

Na pasošu se vidi njena slika, koja potvrđuje da je to upravo ona i niko drugi. Osim toga, ima i bosanskohercegovačku ličnu kartu s kojom ne može u Hrvatsku, ali zato može u Srbiju.

"Izgleda da sam 'pogriješila' što sam djevojačkom prezimenu htjela dodati prezime svog supruga. To se policajcu na granici očito nije svidjelo. Do prije tih 15-ak dana nikad nisam imala problema s nijednim graničnim policajcem, kako onima s bosanskohercegovačke, tako i onima s hrvatske strane", rekla je Maja.

Da je dala izraditi novu domovnicu, koja je ujedno i preduslov za novi pasoš, vidjeli su na svim graničnim prelazima preko kojih je ulazila u Hrvatsku.

"I niko mi nikada nije radio probleme. Evo, sada moram ići službeno u Zagreb i iz straha to ne mogu napraviti jer ne znam hoće li me neki revni policajac zaustaviti na granici i naplatiti mi kaznu od četiri i pol ili devet hiljada kuna. Osjećam se kao zatvorenica koja oko noge ima onu narukvicu kojom prate kriminalce, jer ne smijem iz BiH izići u Hrvatsku", zaključila je Maja.