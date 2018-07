Ugljanin Pacoliju: "Velikosrpski režim" sprečio posetu

NOVI PAZAR - Predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) Sulejman Ugljanin danas je, poslije uskraćivanja dozvole Bedžetu Pacoliju da posjeti Novi Pazar, vlast u Srbiji nazvao "nacionalističkim režimom", a premijerku Anu Brnabić optužio za netoleranciju prema Bošnjacima.

Ugljanin je, u pismu Pacoliju, kome se obraća sa "ministar vanjskih poslova Republike Kosovo", naveo da je "sa velikim žaljenjem" primio informaciju da je, kako je nazvao, "aktuelni srpski nacionalistički režim iz Beograda" sprečio njegov dolazak.



On je, takođe, izrazio "zahvalnost" Pacoliju zbog spremnosti da posjeti Novi Pazar, i pored, kako tvrdi, "svih prepreka nametnutih od strane velikosrpskog nacionalističkog režima".



Dok u pismu navodi da ga raduje spremnost Pacolija da "omogući građanima Sandžaka da čuju i drugu stranu", Ugljanin tvrdi da "nespremnost aktuelnog srpskog režima da svim građanima omoguće da čuju i drugačije mišljenje najbolje odslikava karakter tog režima".



Povodom upozorenje predsjednice Vlade Ane Brnabić čelnicima BNV da poštuju zakone svoje države, a prije svega onaj koji članovima Savjeta nacionalnih manjina zabranjuje da se bave politikom, Ugljanin se u pismu Pacoliju požalio kako je to "pretnja bošnjačkom narodu".



Prema shvatanju predsjednika BNV, to je "izraz netolerancije prema bošnjačkom narodu Sandžaka i nepoznavanja pravne regulative",