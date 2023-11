Ugostitelj o trovanju: Traži se samo voda iz česme, kafa i alkohol

ZAGREB - ​Poznati zagrebački ugostitelj Marin Medak, koji je više od 20 godina u ovoj branši, navodi da nakon slučaja trovanja gaziranim pićem, koje je ustanovljeno kod mladića u Rijeci i nakon čega je nastala opšta panika, ipak niko od ugostitelja s kojima je u komunikaciji nije primijetio pad posjećenosti u svojim ugostiteljskim objektima.

Ali, iako se gosti nisu odrekli dolazaka u restorane i kafiće, kaže kako su im se u ovih nekoliko dana ipak promijenile narudžbe.

Medak tako navodi da su gosti sad izuzetno oprezni kod naručivanja pića i da izbjegavaju gazirana.

"Reakcija svih gostiju je da sad više ne naručuju gazirane sokove i mineralnu, nego piju običnu vodu iz česme, kafu i alkohol. Ljudi se boje" rekao je za "24sata" Marin Medak.

Objašnjava kako niko u restoranima nije micao određene proizvode, kao što su to učinili neki trgovci sa svojih polica, međutim - isto tako dodaje da ih konobari u restoranima i kafićima baš ni ne nude.

"Ljudi sad ne znaju ni sami što je sporno. Čudna je situacija, ljudi su zbunjeni, a ko god je ikad radio u ugostiteljstvu, dogodio mu se barem jedan slučaj trovanja i to je užasna stvar" objasnio je Medak.

U dugogodišnjem radu, gdje u godini ima više od 200.000 gostiju, dosad je, kaže, prodao više od 10 miliona artikala.

Ali u ovih više od 20 godina rada na, kako je rekao, više od 10 miliona prodanih artikala, što hrane, što pića, ispričao je da je nekoliko puta došlo do trovanja, i to je, navodi, katastrofa za sve i najgore što se jednom ugostitelju može dogoditi.

Naglašava i kako onaj ugostitelj koji tvrdi da mu se to nikad nije dogodilo jednostavno ne govori istinu s obzirom na to da je tu niz segmenata u poslu na koje se ne može uticati.

"Dva puta se dogodilo trovanje tunjevinom, za koju se ispostavilo da je bila kontaminirana histaminom. To je situacija koju ne možeš znati, histamin se termički ne može ubiti" ispričao je Medak.

Jednom je ipak bilo trovanje biodinamičkim vinom.

"Radilo se o jako skupom vinu iz Italije, unutra je bila neka bakterija i ljudi su završili u bolnici radi trovanja. Niko od nas to nije mogao znati niti uticati na to. Na sreću, svi su bili dobro. I još jedan slučaj je bio kad se nekoliko ljudi otrovalo kontaminiranom mljevenom puretinom. Takve stvari se događaju svagdje. To je problematično, to je užasno za firmu, za svakoga, tebe će razapeti u medijima, s druge strane ljudima je nastradalo zdravlje. Svakome ko radi u prehrambenoj industriji najveći je strah da će doći do trovanja" rekao je Medak.

Ističe i da mu je situacija s gaziranim pićima nevjerovatna.

"Bio sam u nekim punionicama, vidio sam kako se to radi. Ovo je konkretno punionica koja puni na hiljade flaša u minuti. Malo je nevjerovatno da je jedna flaša iz gajbe kontaminirana, a ostale nisu, sve skupa nema logike. Izuzetno saosjećam s onima koji su se razboljeli. Sve skupa je grozna situacija" rekao je Medak za "24Sata".

