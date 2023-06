Ugušila se pecivom na Svetom Duhu. Nisu vidjeli jer su je ostavili samu na hitnoj

ZAGREB - Još jedna u nizu priča o neobičnim smrtnim slučajevima stiže iz Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu, bolnice koju mjesecima potresaju brojni skandali. Tamo je početkom mjeseca na hitnom prijemu pacijentkinja koja je stigla zbog uganuća zgloba preminula od gušenja pecivom.

Indexu je vijest dojavio izvor koji ih je informisao o druge dvije sumnjive smrti na hitnom prijemu te bolnice. Ti su se slučajevi dogodili u februaru, u jednom su pokojnika mrtvog u čekaonici pronašli članovi porodice, a u drugom radnici sanitetskog prevoza.

Preminula na intenzivnoj

U novom slučaju za koji doznaje Index pacijentkinja je 2. juna stigla na hitni prijem zbog uganuća skočnog zgloba. Nakon što ju je pregledao dežurni hirurg i nakon radiološkog snimanja zgloba pacijentkinja je, kako tvrdi izvor, ostavljena sama u jednom od boksova za preglede kako bi dočekala završetak obrade i imobilizaciju zgloba.

Čekajući osoblje pacijentkinja se ugušila jedući pecivo, a osoblje ju je pronašlo nakon nekog vremena bez znakova života. Izvor za Index kaže da je osoblje bolnice odmah pristupilo reanimaciji kojom su uspostavljene vitalne funkcije, ali bez znakova moždane aktivnosti.

Pacijentkinja je tada, prema tvrdnjama, stavljena na intenzivnu njegu, no sedmicu dana nakon toga je preminula na odjelu intenzivne.

"Nakon dva slučaja u kojima su obitelj i sanitet pronašli dvoje preminulih pacijenata u čekaonici hitnog prijema bolnice na Svetom Duhu, uprava bolnice je izričito tražila da se pacijenti koji su u fazi obrade ne ostavljaju u čekaonici iako je baš uprava bolnice samu čekaonicu proglasila radnim prostorom.

Postavlja se pitanje bi li pacijentica preživjela incident da je čekala završetak obrade upravo u čekaonici, gdje bi drugi pacijenti mogli alarmirati osoblje hitnog prijema na vrijeme, umjesto da sama čeka u boksu bez nadzora jer osoblje ima prevelik broj pacijenata", tvrdi izvor.

Pacijent se ugušio u povraćotini

Inspekcija Ministarstva zdravstva Hrvatske koja je provela istragu nakon slučajeva iz februara u jednom je slučaju pronašla znatne propuste. Prema njihovom nalazu, nema dokaza ni u papirima ni u računaru da je od 23:10 do 6 sati ujutro iko obišao pacijenta koji je čekao pomoć na hitnom prijemu bolnice Sveti Duh, a inspekcija sumnja na to i da je uticano na patologa kako bi se izmijenio uzrok smrti.

Direktorica bolnice Ana-Marija Šimundić tvrdila je da se radi isključivo o propustu u vođenju papirologije te da je pacijent bio obrađen, no da osoblje o tome nije napravilo zapisnik. Indexu su izvori bliski Ministarstvu zdravstva potvrdili navode iz izvještaja i kazali da direktorica bolnice prije desetak dana nije htjela primiti nalaz inspekcije te da je to izbjegla tako što se zaključala u kabinet.

Sv. Duh: Potvrđujemo događaj

Index je odmah po primitku priče poslao upit KB-u Sveti Duh u kojem smo pitali koliko je vremena prošlo otkad je pacijentkinja pregledana do kada ju je osoblje bolnice pronašlo u besvjesnom stanju. Takođe su pitali kako to da je pacijentkinja čekala sama i je li istina da je uprava naredila da se pacijenti, nakon prva dva slučaja, ne smiju ostavljati na hitnoj bez nadzora. Iz bolnice nisu odgovorili na ta pitanja, no potvrdili su slučaj.

"Potvrđujemo istinitost informacija kojima raspolažete i razumijemo interes javnosti za rasvjetljavanjem okolnosti slučaja. Neželjeni događaj prijavljen je Upravi u petak 9. lipnja, a Uprava Bolnice je u ponedjeljak 12. lipnja pokrenula postupak unutarnjeg nadzora, kako bi dobila cjelovit i meritoran uvid u slučaj.

O rezultatima postupka izvijestit ćemo javnost. Izražavamo sućut obitelji preminule pacijentice te u potpunosti podržavamo njihova nastojanja da dobiju odgovore i pronađu mir", rekli su iz Uprave KB-a Sveti Duh.

Neslužbeno iz Ministarstva zdravstva doznaje se da sutra kreće postupanje vezano uz ovaj slučaj.