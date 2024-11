Uhapšen manijak iz autobusa u Beogradu

​BEOGRAD - Policija u Beogradu, u nedjelju, uhapsila je Z.R. (52) manijaka iz autobusa koji je napastvovao djevojčicu od 15 godina.

Njemu se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Ko zna šta bi bilo sa djevojčicom, da vozač autobusa nije čuo i vidio šta se dešava na jednom od sjedišta. Tada je zaustavio autobus i odmah pozvao policiju. Z.R. je sjeo pored djevojčice i otkopčao pantalone, piše "Telegraf".

Nezvanično, rekao joj je da je "on muškarac koji ima fizičke potrebe i jaku želju za ženom". Srećom, on nije uspio da povrijedi dijete jer su reagovali i putnici i "držali" ga do dolaska policije.

Djevojčica je, prema riječima svjedoka, bila jako uznemirena i uplašena, prenosi "24Sedam".

