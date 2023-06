Uhapšen nasilnik koji je napao dijete pred majkom

BEOGRAD - Muškarac I. G. (44) uhapšen je zbog sumnje da je na Kalemegdanu, u Beogradu, napao dječaka koji je bio sa majkom.

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Stari grad, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. G. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

"On se sumnjiči da je juče, kod ulaza u park Кalemegdan, najpre uhvatio za ruku dečaka (12) koji se tu nalazio sa majkom, kao i da ga je potom oborio na zemlju i šutnuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", saopštila je policija.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić osudio je ovo nasilje nad djetetom, a iz njegovog kabineta kontaktirani su roditelji djeteta i pružena im je podrška, prenosi "Informer".