Uhapšen sportista koji je napao gej turistu u Dubrovniku

​DUBROVNIK - Nizozemski turista indijskog porijekla fizički je napadnut i pretučen u Dubrovniku u noći s petka na subotu. Napad se dogodio u klubu Lazareti, a prema onome što je ispričao, napadnut je zbog seksualne orijentacije.

"Jedan dečko je plesao kraj mene, bio je onako cijeli vrckav. Dvojica su bila u društvu, no jedan od njih me napao. Prvo mi je prišao i šapnuo mi je da pođem s njim do WC-a, da tamo ima nešto za mene. Nisam otišao, odbio sam taj poziv", objasnio je ovaj muškarac.

Nešto kasnije morao je na WC.

"To je bilo nekad oko 02.30. Morao sam se olakšati. Ali taj dečko je stajao ispred WC-a, dodirnuo me za rame i pitao me jesam li gej. Odgovorio sam mu da jesam. Nakon toga me je jako, izuzetno snažno udario šakom u lice. Krvi je bilo posvuda", iznio je.

Kriminalističko istraživanje je u toku, a napadač je, saznao je "Dubrovački dnevnik", uhapšen. Riječ je o mladom sportisti, potvrdio im je direktor kluba Viktor Vučetić.

"Nasilnik je otkriven, živi u Dubrovniku, uhapšen je i priveden. Art radionica Lazareti je udruženje koje se bavi kulturom i naša vrata su otvorena svim ljudima dobre volje. Dosad se nismo bavili pravima manjina, ali nikad nije kasno da počnemo", izjavio je Vučetić.

U bolnici su mu ustanovljeni, ispričao je, višestruki prelomi vilice. Ne može jesti niti govoriti te mu je bila potrebna hitna operacija.

"Osim preloma, vilica mi je dislocirana. Nakon tretmana u dubrovačkoj bolnici otišao sam kući, za Amsterdam", rekao je "Indexu" juče prije operacije.

