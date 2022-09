Uhapšen trener jahanja osumnjičen za silovanje maloljetnica

BEOGRAD - Policija je uhapsila M. Đ. (1954), odgovorno lice konjičkog kluba u Barajevu zbog sumnje da je, od 2010. do 2021. godine, izvršio krivična djela silovanje.

Takođe, on se sumnjiči za silovanje u pokušaju i pet krivičnih djela nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole jahanja.

On je, kako se sumnja, u decembru 2010. godine, obljubio djevojku koja je u to vrijeme bila maloljetna, a osam godina kasnije pokušao da siluje još jednu maloljetnicu. M. Đ. se tereti i da je, od 2013. do 2021. godine, pet polaznica škole jahanja, od kojih su dvije u to vrijeme bile djeca, a jedna maloljetna, neprimjereno dodirivao po intimnim dijelovima tijela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(B92)