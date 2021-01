Uhapšen učitelj glume Mika Aleksić, glumice ga optužile za silovanje

Poznati režiser, scenarista i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić uhapšen je sinoć u Beogradu zbog optužbi za silovanje.

Prema pisanjima medija u Srbiji, nekoliko djevojaka, od kojih su neke maloljetne, prijavilo je policiji da ih je silovao ili seksualno uznemiravao Miroslav Mika Aleksić, čuveni vlasnik škole glume.

Jedna od njih je renomirana mlada glumica Milena Radulović (26), koja gradi karijeru i u Rusiji, gdje je za godinu dana snimila film i dvije serije.

"Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se", kaže Milena Radulović u razgovoru za "Blic".

Insistira na tome da "ovo nije samo moja priča" i da "ovo nije njena riječ protiv njegove", već tvrdi da je u pitanju sistem zlostavljanja djevojčica koji je Aleksić temeljno gradio decenijama.

"Ovo je monstruozna mreža inteligentno sklopljena u najvišem krugu društva, od najranijih godina upakovana u najplemenitije forme umetnosti i religije čoveka koji korak po korak, zna šta radi i s predumišljajem dolazi do cilja", izjavila je Milena Radulović za "Blic".

U školu Mike Aleksića, poznatu i cijenjenu, djeca se upisuju od pete ili šeste godine, a najkasnije sa 13 godina. Milena Radulović je deo grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

"Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra deca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, devojčice su dolazile u suknjama, dečaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: 'Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode'. Postojala su jasna pravila", kaže Milena Radulović.

Audicije za prijem dece su bile masovne. Prijavljivalo se po nekoliko stotina mališana, u zavisnosti od generacija, a Aleksić je birao sedam-osam najdarovitijih. Odmah po prijemu, Aleksić bi razgovarao s roditeljima, informisao ih o cijeni, časovima, kodeksu oblačenja i naglašavao jednu bitnu stvar: da je to prvi i posljednji put da se s njima viđa. Objašnjavao je da i najmlađi polaznici mogu da se popnu do drugog sprata i sami donesu novac za školarinu.

"Govorio je da su deca mali ljudi, a nama je prijalo kad čujemo: 'Vi ste samostalni, ovo je nešto samo vaše'. Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije delovalo sporno", kaže Milena Radulović.

Nisu sva djeca dolazila kod Mike Aleksića da bi postali glumci. Čak ni Milena, kako sama kaže, do 15. godine nije razmišljala o glumi kao pozivu. U školi su se radili lijepi zadaci, išlo se na izlete po Srbiji, na vašare, pijace. Djeca su učila da kuvaju domaću supu. Bile su to neke vrijednosti koje su i roditeljima bile po volji.

Milena Radulović tvrdi da je iz takvog svijeta, strogog i ustrojenog, ali ipak sigurnog, preko noći prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kada ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine. Imala je 17 godina, a on 61.

"Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista!", kaže Milena Radulović.

O detaljima zlostavljanja ne želi da priča za medije. Sve je već kazala policajcima.

"Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. nov.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da nekoposumnja da se tu dešava nešto toliko užasno", kaže Milena Radulović.

Tvrdi da je Mika Aleksić identičnu šemu seksualnog zlostavljanja sprovodio i s drugim djevojkama, koje su ga takođe prijavile policiji.

"Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvek je tu bio i strašan osećaj da je tu, u blizini, gomila druge dece", kaže Milena Radulović.

Kako kaže, kad god bi neka od djevojaka pružila verbalni ili fizički otpor, nailazila je na upotrebu sile ili ignorisanje.

Milenu Radulović su prilikom gostovanja na televizijama uvijek najavljivali kao glumicu koja je prošla Mikinu školu. Poslije onoga što je preživela, kako kaže, prošla je kroz različite faze. Najprije nemoć, slabost, a kasnije stid.

"Neverovatan stid", kaže i dodaje da "mrzela sebe, osećala sramotu".

Najviše od svega, pojavio se ogroman osjećaj krivice zato što nije uspjela da se odbrani. I kako da sve ispriča roditeljima?! Da li će ih povrijediti, upropastiti im živote?

"Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. I, na kraju, neki strah da ćete u tome ostati sami", kaže Milena Radulović.

Glumica koja poslednjih godina karijeru paralelno gradi u Srbiji i u Rusiji nekoliko godina išla je na psihoterapiju i posvećeno radila na sebi.

