Uhapšena dva muškarca zbog pucnjave u Hrvatskoj, jedan učestvovao u 90 incidenata

Međimurska policija i dalje istražuje krvoproliće koje se sinoć dogodilo u Međimurju.

U pucnjavi u romskom naselju Parag jedna je žena poginula, a pet osoba hospitalizovano je s prostrjelnim ranama u Županijskoj bolnici Čakovec, od toga se tri osobe bore za život. Tri mladića su uhapšena.

Sada cure novi detalji o uhapšenima.

Načelnik međimurske policijske uprave Ivan Sokač na današnjoj konferenciji kazao je da se prilikom primanja dojave u 20.54 časova u pozadini čula pucnjava, odnosno rafalna paljba, te su na mjesto događanja upućeni radnici policije i jedna grupa radnika interventne jedinice policije, a u pomoć su pristigli pripadnici interventne jedinice PU varaždinske, a kasnije i antiterorističke jedinice Lučko.

"Utvrđeno je da je došlo do tučnjave i pucanja iz vatrenog oružja u zrak i prema grupi ljudi. U toj pucnjavi šest osoba zadobilo je prostrjelne rane. Jedna osoba je preminula", rekao je Sokač i dodao da je još jedna osoba zadobila povrede u tuči.

"Tri osobe među kojima je i osoba koja je pucala, udaljile su se s mjesta događaja. Osobe su locirane nekoliko kilometara od samog događaja i lišene slobode. Pretragom terena naknadno je pronađeno oružje iz kojeg je pucano", kazao je Sokač.

Policija još nije uspjela utvrditi najvažnije, iskazi stanovnika romskog naselja im nisu pomogli.

No, kako saznaje Index, policija još uvijek ne zna sa sigurnošću da je li pucao jedan muškarac ili dvojica. Radi se dva muškarca starosti 22 i 27 godina. Kako se još uvijek ne zna jesu li pucala obojica ili samo jedan, i dalje se ne zna ni ko je ubica. Uz spomenutu dvojicu uhapšen je i maloljetnik.

Policija je ispitala stanovnike romskog naselja, no njihovi su iskazi bili šaroliki. Zbog kontradiktornosti koje su svjedoci iznijeli o napadačima, policija čeka nalaze vještačenja. Dakle tek će se vještačenjima koja su u toku znati jesu li pucala obojica muškarca u dvadesetim godinama ili samo jedan.

I motiv policija tek treba raspetljati. Ni u tome im iskazi mještana nisu puno pomogli pa se i dalje tek barata time da je motiv sukob dvije romske obitelji, no detalji se tek utvrđuju.

Jedan uhapšeni evidentiran u više od 90 incidenata

Uhapšene osobe nisu se opirale, dvije su od ranije poznate policiji. Treći uhapšeni je, kako se navodi, maloljetnik.

Za jednog od uhapšenih evidentirano je da je učestvovao u više od 90 incidenata. Od toga je u 24 slučaja kazneno prijavljen, a u 18 prekršajno, neslužbeno je potvrđeno Indexu. Riječ je o razbojništvima, krađama, ali i nasilju u porodici i krivotvorenju isprava. Kad je riječ o prekršajnim prijavama najčešće se radilo o remećenju javnog reda i mira.

Drugi uhapšeni (22) ima dvije kaznene prijave i četiri prekršajne. I on je prijavljivan za krađe, nasilje u porodici, remećenje javnog reda i mira, ali i za zloupotrebu opojnih droga.

Policija nezadovoljna jer se na njih svaljuje krivica

Kako se neslužbeno može čuti iz policijskih krugova, vrlo su nezadovoljni što se krivica prebacuje na njih. Upravo zbog niza prijava koje su podnosili smatraju da su svoj posao obavili, no navode kako se za posjedovanje kalašnjikova i sličnog oružja koje se redovno zapljenjuje na tom području sudovi ne daju zatvorske kazne, nego rad za opšte dobro.

Inače, policija je u zadnjih mjesec dana u romskom naselju Parag imala 41 intervenciju.

Faber: Od 37 zapljena automatskog oružja samo jedna zatvorska kazna

O tome je na današnjoj pres-konferenciji govorio i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Vladimir Faber. Kazao je da je PU međimurska u pet godina imala 37 oduzimanja automatskog oružja - pušaka, automatskih pušaka, poluautomatskih pušaka, puškomitraljeza... U samo jednom slučaju, pojasnio je Faber, određena je zatvorska kazna, dok su u svim ostalima kazne bile uslovne, rad za opšte dobro ili su postupci još u toku.

"Ja ću vam dati još jedan podatak vezan uz 37 komada oružja, samo jedan počinitelj je do sada, u ovih 5 godina, kažnjen zatvorskom kaznom, bezuvjetnom. Svi ostali postupci su okončani ili uvjetnim kaznama ili radom za opće dobro ili su još neki u tijeku. Činjenica je dakle da pravna država ne daje jasnu poruku počiniteljima kaznenih djela, pogotovo nelegalnog držanja vatrenog oružja. O tome koliko je to opasno i koliko bi se takva kaznena djela trebala sankcionirati i da se time šalje pogrešna poruka nekim ljudima, pa i ja ću držati oružje kad već susjed ili kuća do mene nije završio u zatvoru, a policija mu je oduzela automatsko oružje i tako u 37 slučajeva", rekao je Faber.

