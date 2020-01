Uhapšena treća osoba u aferi "Krim tim"

ZAGREB - Policija je u utorak uhapsila i treću osobu koja se dovodi u vezu s pokušajem iznude nad zaprešićkim preduzetnikom Marijom D. (48), a nakon što su za to djelo već krivično prijavljeni bivši policajac i glumac iz TV serije 'Krim tim 2' Leon Lučić (48), te aktivni pripadnik MUP-ove antiterorističke jedinice Lučko, Andrija Vrhovac (35).

To nezvanično saznaje Jutarnji list, a sinoć je policija uz nalog istražnog sudije pretražila stan te treće osobe, a danas bi nad njom trebalo biti nastavljeno kriminalističko istraživanje.

Za sada nije poznato ko je osumnjičeni, no spominjalo se da se radi o bivšem vojniku. Takođernije poznato niti koja je bila njegova uloga u pokušaju iznude koji je prije skoro dvije sedmice završio u krvavoj tuči na nadvožnjaku autoceste A1 kod Draganića, kada je teško povrijeđen Leon Lučić koji je navodno došao iznuditi novac zajedno sa specijalcem Vrhovcem.

Mario D., koji je zaprešićkoj policiji nekoliko dana ranije dojavio da ga nepoznata osoba iznuđuje, telefonski tražeći od njega 100.000 evra kako bi mu dao podatke o navodnoj istrazi protiv njega, na sastanak je otišao bez pratnje policije, te tvrdi da to nije njegova greška već da su mu zaprešićki policajci za to dali odobrenje. Policija, pak, tvrdi da se Mario D. oglušio na njihove savjete te samoinicijativno odlučio krenuti na sastanak s iznuđivačima.

Pripadnik ATJ Lučko koji je učestvovao u pokušaju iznude udaljen s dužnosti, predan pritvorskom nadzorniku. Prijavljen i on i zvijezda serije "KT2".

Na nadvožnjaku kod Draganića Mario D. i njegov prijatelj, bivši MMA borac Marko Šintić (38), sreli su se s dvojicom iznuđivača koji su, kako tvrde, bili naoružani pištoljima. Izbila je tuča u kojoj je teško povrijeđen Šintić, ali i jedan od napadača, Leon Lučić, dok je drugi napadač pobjegao. Policija je u međuvremenu drugog napadača identifikovala kao specijalca Andriju Vrhovca, a Šintić i Mario D. prepoznali su ga sa stopostotnom sigurnošću kao drugoga napadača, onoga koji je uspio pobjeći.

Lučić se još uvijek nalazi u bolnici gdje se oporavlja od povreda koje je zadobio, ali ga čuvaju policajci. Čim prizdravi, biće uhapšen te predan pritvorskom nadzorniku. Vrhovcu je pak, istražni sudija karlovačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor, a na ispitivanju je poricao krivicu tvrdeći kako nikada nije bio na mjestu primopredaje na nadvožnjaku, odnsosno implicirajući kako Mario D. i Šintić ne govore istinu kada su ga prepoznali kao drugoga iznuđivača kojeg su zatekli na primopredaji.

Vrhovac je dan prije hapšenja pred svojim zapovjednicima u ATJ Lučko rekao da poznaje Lučića te da je Lučić, prije nego je otišao na primopredaju novca, doista bio kod njega u stanu. Međutim, ispričao je Vrhovac, rastali su se i on je otišao u bazu u Lučko, gdje je bio do 11 sati. Tada ga je, tvrdi, s nepoznatog mobilnog telefona nazvao Lučić koji mu je rekao da mu se pokvario auto te da ga dođe pokupiti na autoputu Karlovac-Zagreb. Vrhovac je rekao da je svojim autom napustio bazu te krenuo po Lučića, no da ga nije našao te se od Lučkog odvezao do Karlovca, a zatim se na naplatnim kućicama kod Karlovca okrenuo i vratio do Zagreba.

Lučića je zvao na telefon, no broj s kojeg ga je ovaj ranije nazvao bio je isključen. Vrhovac je takođe rekao da je spreman na poligrafsko ispitivanje. Međutim, policija mu nije povjerovala, a Mario D. i Šintić su ga dan kasnije u Hajncelovoj prepoznali kao drugog iznuđivača, nakon čega je uhapšen. Ali, policija je već nakon dovršetka istrage nad Vrhovcem iznijela informacije kako je uz Lučića i Vrhovca u iznudu bila umiješana još najmanje jedna nepoznata osoba. S obzirom da su i Lučić i Vrhovac osumnjičeni da su osobno bili na primopredaji novca, ostaje pitanje koja je bila uloga te treće osobe, odnosno radi li se možda o organizatoru čitave iznude.