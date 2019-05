Uhapšeno sedam narko dilera

BEOGRAD - Policija Srbije je, u okviru zajedničke međunarodne akcije sa Austrijom, Češkom i Slovačkom, uhapsila u Beogradu sedam članova organizovane kriminalne grupe zbog trgovine narkoticima.

U ovoj višemjesečnoj akciji zajedničkog istražnog tima policija i tužilaštava Srbije, Austrije, Češke i Slovačke na teritoriji ovih zemalja u prethodnom periodu uhapšena je ukupno 31 osoba, koji su srpski državljani.

Otkrivene su ilegalne laboratorije za uzgajanje marihuane u vještačkim uslovima i zaplijenjena je veća količina narkotika, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Ukupno je zaplijenjeno 105,6 kilograma marihuane, otkrivne su tri laboratorije sa 3.354 biljaka kanabisa, 1,4 kilograma heroina, 3,5 kokaina, 12,5 paracetamola, 61.000 evra, kao i veća količina opreme za ilegalne laboratorije.

Osumnjičeni su od 2017. godine instalirali više ilegalnih laboratorija na teritoriji Austrije i Češke u kojima su proizvodili marihuanu, koju su distribuirali širom Evrope.

Oni su, uz pomoć "kurira", prevozili narkotike u vozilima sa specijalno izrađenim bunkerima.

Sumnja se da su na taj način transportovali kokain i heroin širom Evrope i organizovali uličnu prodaju heroina na području Beča.

Osumnjičenima, starosti od 38 do 47 godina, čiji su inicijali M.R, V.N, M.Č, M.N, M.M, V.J. i A.N. određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.